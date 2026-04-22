Ce îl enervează cel mai tare pe Dan Negru în mediul online: „O să lupt cu toate forțele mele”

Vedeta de la Kanal D a stat de vorbă cu Libertatea despre modul în care vede el că s-a dezvoltat mediul online în comparație cu televiziunea.

„Internetul i-a luat deja televiziunii coroana de regină media, dar nu o va înlocui. Televiziunea va exista, dar se va adapta, își va găsi publicul. Așa s-a întâmplat și cu radioul. Am prins anii ’90, când radioul era regele media, apoi televiziunea i-a luat coroana, dar radioul nu a murit.

Cine mai știe azi că audiența media cea mai mare și din toate timpurile în Romania a făcut-o Radio Europa Libera în anii ’80? Azi radio se mai ascultă prin mașini în marile orașe, pe la semafoare. Nu a dispărut, s-a adaptat. Asta va face și televiziunea”, a spus Dan Negru în exclusivitate pentru Libertatea.

Prezentatorul de la „The Floor” și „Jocul cuvintelor”, emisiuni care se văd sâmbătă, de la ora 21.00, respectiv luni și marți, de la ora 23.00, ne-a spus și un lucru mai puțin cunoscut, despre care n-a mai vorbit niciodată: indiscreția din mediul online, care îl enervează foarte mult!

„Mă enervează indiscreția online. Vin dintr-o generație în care încă exista discreția și liniștea omului, așa că o să lupt cu toate forțele mele împotriva nasului pe care online-ul și-l bagă în viețile noastre”, a încheiat Dan Negru interviul pentru Libertatea.

