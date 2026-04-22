Ce îl enervează cel mai tare pe Dan Negru în mediul online: „O să lupt cu toate forțele mele”

Vedeta de la Kanal D a stat de vorbă cu Libertatea despre modul în care vede el că s-a dezvoltat mediul online în comparație cu televiziunea.

„Internetul i-a luat deja televiziunii coroana de regină media, dar nu o va înlocui. Televiziunea va exista, dar se va adapta, își va găsi publicul. Așa s-a întâmplat și cu radioul. Am prins anii ’90, când radioul era regele media, apoi televiziunea i-a luat coroana, dar radioul nu a murit.

Cine mai știe azi că audiența media cea mai mare și din toate timpurile în Romania a făcut-o Radio Europa Libera în anii ’80? Azi radio se mai ascultă prin mașini în marile orașe, pe la semafoare. Nu a dispărut, s-a adaptat. Asta va face și televiziunea”, a spus Dan Negru în exclusivitate pentru Libertatea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

Prezentatorul de la „The Floor" și „Jocul cuvintelor" ne-a spus și un lucru mai puțin cunoscut, despre care n-a mai vorbit niciodată: indiscreția din mediul online, care îl enervează foarte mult!

„Mă enervează indiscreția online. Vin dintr-o generație în care încă exista discreția și liniștea omului, așa că o să lupt cu toate forțele mele împotriva nasului pe care online-ul și-l bagă în viețile noastre”, a încheiat Dan Negru interviul pentru Libertatea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE