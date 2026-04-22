Compania se află în insolvență de 17 ani și nu a mai desfășurat activități miniere din anul 2007, devenind, potrivit oficialului, „rezultatul unui sistem în care nimeni nu ia o decizie și toți caută să amâne”.

Datorii de 597 de milioane de lei

Deși nu produce nimic pe piața reală, REMIN supraviețuiește dintr-o economie artificială.

„REMIN SA este în insolvență de doar 17 ani. Companie care aparține 100% statului român și care a fost mereu administrată doar de către oamenii puși de statul român. Nu există plan de reorganizare. Nu există activitate economică reală. Nu există nicio decizie de închidere”, a scris Oana Gheorghiu într-o postare pe Facebook.

Oana Gheorghiu a notat că REMIN nu mai desfășoară activitate minieră din 2007 și nu mai produce nimic. Datoriile totale se ridică la 597 de milioane de lei, iar activul net este negativ cu peste 370 de milioane de lei. În conturi sunt disponibile 129 de milioane de lei, în timp ce profitul raportat este de 7,45 milioane de lei.

„Compania nu produce valoare, ci doar consumă și conservă ceea ce a mai rămas”, a explicat vicepremierul, subliniind că, în mod normal, legea insolvenței ar fi impus falimentul în fața unui activ net negativ.

Paradoxul REMIN

Un paradox major în cazul REMIN este dubla postură a statului român: este acționar unic (prin Ministerul Economiei) și, în același timp, creditor majoritar cu peste 80% din creanțe (prin Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului – AAAS).

Practic, statul a negociat cu sine însuși și a cerut repetat în instanță prelungirea insolvenței.

Istoricul ultimelor decenii este marcat de decizii controversate și episoade grave:

  • Dosarul insolvenței a fost mutat la 400 de kilometri distanță, din Maramureș la Timișoara.
  • În 2013, administratorul special a fost atacat fizic, cu toporul.
  • În 2022, s-a încercat atragerea unui investitor strategic (Vast Resources din Marea Britanie). Procesul a eșuat, memorandumul nu a fost semnat, iar subsidiara locală a investitorului a intrat și ea în insolvență.

Riscuri majore de mediu

Pe lângă dezastrul financiar, compania gestionează o moștenire toxică ale cărei costuri de ecologizare nici măcar nu au fost estimate oficial:

  • 118 halde de steril (peste 4,7 milioane de metri cubi).
  • 18 iazuri de decantare ce conțin cianuri.

Planul de Măsuri și Termenele Limită

Pentru a stopa risipa și a salva potențialul economic rămas, vicepremierul a anunțat un plan de acțiune clar.

Astfel, până la 15 mai se va stabili calendarul pentru evaluarea independentă a iazurilor de decantare și a licențelor. Activele viabile vor fi separate de masa aflată în insolvență.

De asemenea, REMIN va primi noi indicatori de performanță, axați pe gestionarea problemelor de mediu și protejarea activelor strategice.

De asemenea, până la 31 mai 2026, evaluarea independentă trebuie contractată cu sprijinul AAAS, iar decizia de separare a activelor va fi formalizată oficial de Guvern.

„Dacă nu facem asta acum, activele REMIN cu potențial strategic vor fi lichidate sub valoarea reală. Astăzi nu mai amânăm. Astăzi decidem. Oprim risipa din companiile de stat și luăm decizii strategice în interesul românilor și al României. Până aici. Ajunge”, a concluzionat Oana Gheorghiu.

