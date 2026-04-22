Băieții lui Alex Velea și ai Antoniei au lansat „Mamacita” și au aprins internetul mai ceva ca un festival de trap cu intrare liberă! La doar 9 și respectiv 11 ani, Dominic și Akim au reușit perfomanța supremă: să împartă România în două: echipa „ce drăguț” și echipa „unde ne ducem?”. Piesa, făcută de Alex Velea, a stârnit reacții cât pentru un sezon întreg de reality show. După acest val de comentarii, tatăl micuților a șters videoclipul de pe YouTube, dar știm cu toții regula: ce ajunge în online rămâne în online. Andreea Raicu e în tabăra contra și zice că versurile o întristează, în timp ce psihologul Mihai Copăceanu zice că lumea se agită cam mult. Concluzia noastră? Copiii se distrează, adulții…dezbat!

Elena Gheorghe a trăit momentul acela pe care îl știm cu toții: te urci pe cântar și speri că e defect! Dar nu e. Cel puțin nu în cazul ei. La 56,4 kilograme, artista a crezut că aparatul face glume, dar familia i-a confirmat rapid că…nu. Așa că a întrat pe „modul disciplină” și, în două luni, a dat jos șase kilograme. Fără foame, fără dramă, doar echilibru și mici pofte, cât să nu devină prietenă cu frigiderul la miezul nopții. Recunoaște însă că finalul a fost cel mai greu, pentru că ultimul kilogram nu „pleacă” fără scandal. Cântarul spune adevărul, dar motivația face minuni!

Părinții Adelinei Pestrițu au gestionat cu greu celebritatea fiicei lor! Influencerul a povestit în revista Viva! că, deși ea s-a obișnuit imediat cu lumina reflectoarelor, familia ei a digerat mai greu avalanșa de atenție și, mai ales, știrile „creative”. Deși locuiesc în orașe diferite, țin legătura constant și își trimit iubire…plus cadouri surpriză. De la ei a învățat lecții simple, dar rare: respect, bun simt și recunoștință, nu din social media, ci din viața reală. Între timp, părinții au apăsat „mute” pe zgomotul celebrității și privesc totul mult mai relaxați!

A început sau nu Dorian Popa munca în folosul comunității? Internetul l-a pus deja pe Dorian Popa la treabă, dar el zice: nu încă. A clarificat că NU a început munca în folosul comunității. Ce a făcut, de fapt? A trecut pe la serviciul de probațiune, adică acel „check-in” obligatoriul după condamnarea cu suspendare pentru incidentul de la volan. Pe scurt: urmează să facă și muncă în folosul comunității, dar nu la lopată și frunze, ci cu lecții de viață în școli. Dorian spune că vrea să le transmită copiilor un mesaj clar: fără aventuri la volan. Concluzia? Internetul grăbește știrile, dar realitatea merge… pe proceduri.

Mihaela Rădulescu a trecut prin iad în ultimele luni. Fiul ei, Ayan, a fost plasa ei de salvare! Viață de film, dar fără pauză de regie pentru Mihaela Rădulescu. Vedeta a trecut printr-un an extrem de greu: pierderea partenerului de viață, apoi decesul mamei și tensiuni în familie. Practic emoții cât pentru un serial, fără happy end garantat. Dar surpriză: în loc să „iasă din scenă”, Mihaela a activat modul „super putere” și a absolvit un program de management la Universitatea din Monaco. Momentul a fost sărbătorit cu fiul ei, Ayan, echipa ei de suport numărul 1. Mesajul ei? Când viața apasă pe toate butoanele, uneori alegi să-ți pui mintea la treabă, nu să te pierzi în haos. Și da, se pare că a funcționat.

    5 știri by Libertatea – Monden. Piesa băieţilor lui Alex Velea, dezbatere naţională / Ce relaţie există între Adelina Pestrițu și părinții ei
