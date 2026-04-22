După cinci ani de cercetări, dosarul incendiului de la Institutul „Matei Balș” a fost finalizat. Procurorii au decis trimiterea în judecată a unității medicale, a unei firme private și a doi angajați, sub acuzația de distrugere din culpă care a dus la dezastru, potrivit televiziunii PRO TV.

Raportul oficial arată că focul a izbucnit de la surse de încălzire aduse de rudele unui pacient, iar stingerea incendiului a fost imposibilă deoarece singurul pompier de serviciu nu avea echipamentul necesar.

Tragedia din 29 ianuarie 2021, produsă în Pavilionul V al Institutului „Matei Balș”, s-a soldat cu moartea a 9 pacienți diagnosticați cu COVID-19. Dintre aceștia, trei au pierit chiar în salonul unde a izbucnit focarul inițial al incendiului devastator.

Ancheta Parchetului Capitalei relevă două cauze majore pentru amploarea tragediei: concentrația ridicată de oxigen care a accelerat arderea și lipsa totală de dotări a pompierului de serviciu. În aceste condiții, intervenția a fost inutilă, iar pacienții au rămas blocați într-un incendiu imposibil de controlat.

Potrivit expertizei INSEMEX, scânteia care a dus la dezastrul de la „Matei Balș” a fost provocată de un radiator adus de acasă. Aparatul a aprins scamele textile din salon, generând un incendiu de necontrolat.

Ulterior, la 9 luni de la tragedie, spitalul încheia contract de consultanță pentru autorizația de securitate la incendiu.

Între noiembrie 2020 şi octombrie 2021, 12 incendii au fost înregistrate la spitalele din România, soldate cu zeci de decese.



