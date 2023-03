Alexandra Velniciuc nu stă locului o clipă. Aproape fiecare zi din viața ei începe cu sport și, atunci când nu este la repetiții la teatru, face cumpărături, gătește, curăță casa, deși are și o menajeră care o ajută.

Alexandra Velniciuc, dezvăluiri despre pasiunea costisitoare pe care o are

„Am învățat că și noaptea poate fi un bun aliat când mai ai treburi de rezolvat prin casă. Îi mulțumesc Lui Dumnezeu că nu am nevoie de mult timp ca să mă aranjez să fiu pe scenă! Când pot și nu am repetiții mă duc să fac sport, pentru că eu sunt matinală la sport, bioritmul meu este în prima parte a zilei. Deși fac multă mișcare și am antrenament fizic, dacă mă pui să alerg sau să fac mișcare după-amiaza m-ai pierdut. Am senzația că o să mor, că o să leșin, că nu mai am aer, că nu mai pot!

Fac cumpărături, mă duc la teatru, sunt divă câteva ore, după care revin, îmi prind părul strâns în coadă, fac un duș și intru în bucătărie”, a dezvăluit Alexandra Velniciuc la FRESH by UNICA.

Organizată și meticuloasă, actrița recunoaște că una dintre obsesiile ei este… curățenia. Deși are o menajeră care o ajută să aibă locuința impecabilă, Alexandra Velniciuc are un obicei de la care nu se abate niciodată. Întotdeauna pregătește „terenul de luptă” înainte ca angajata să vină la treabă. Citește articolul integral pe unica.ro.

