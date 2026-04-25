Ce a spus ambasadorul Rusiei la sediul MAE

Oana Țoiu a precizat, la Antena 3, despre răspunsul ambasadorului, că acesta „a reiterat că Federaţia Rusă nu are ţinte planificate pe teritoriul României, pe teritoriul Uniunii Europene sau pe teritoriul NATO”, Potrivit ministrului de Externe, ambasadorul a mai susținut că „nu are în acest moment posibilitatea de a confirma că acea dronă le aparţine”.

Ea a mai subliniat că a fost pentru „prima dată” când ambasadorul rus nu a putut nega în totalitate că drona este de fabricație rusă.

„Este evident şi ştiţi şi din declaraţiile ministrului Apărării, că ştim foarte clar că este o dronă rusească şi că aici nu avem semne de întrebare şi este pentru prima dată, în discuţiile noastre cu ambasadorul Federaţiei Ruse, când nici dumnealui nu a putut nega cu totul faptul că drona care a intrat în spaţiul aerian al României este a lor”, a precizat Oana Ţoiu.

Aceasta a adăugat că ambasadorul a dat aceste explicații în fața unui director din cadrul MAE, deoarece țările agresoare nu primesc „timpul și respectul” ministrului de Externe.

„Timpul și respectul ministrului de Externe este alocat țărilor care nu au acte de agresiune de această natură și chiar dacă neintenționat, poate, deși nu putem să clarificăm acum dacă e intenție sau nu, e tot responsabilitatea Rusiei să se asigure că nu generează un risc asupra cetățenilor noștri”, a spus Oana Țoiu.

MAE a condamnat „violarea spațiului aerian al României” de către Rusia

Ministrul de Externe a menţionat că ultima dată când l-a convocat pe ambasadorul Rusiei a fost să îi arate fragmentele de drone care au picat în spaţiu şi pe teritoriul României.

„Sunt şi fotografiile disponibile după întâlnirea respectivă. Am avut o colaborare foarte bună şi la momentul respectiv cu Ministerul Apărării, care practic nu doar recuperase bucăţile de drone, ci şi pe baza lor reuşise să identifice”, a spus ministrul de Externe.

MAE a transmis, sâmbătă, după convocarea ambasadorului Federației Ruse la București, ca urmare a prăbușirii unei drone rusești într-o zonă locuită din municipiul Galați, că partea română „a condamnat violarea spaţiului aerian” al țării.

„Partea română a condamnat violarea spațiului aerian al României și a exprimat protestul hotărât față de acest act inacceptabil, care reprezintă o încălcare a suveranității României, precum și o escaladare serioasă a securității regionale”, a transmis MAE într-un comunicat.

