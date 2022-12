Gina Pistol și Smiley trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de 7 ani. În luna martie a anului trecut, cei doi au devenit părinți pentru prima oară, atunci când Gina a adus-o pe lume pe Josephine. Invitată la podcastul lui Horia Brenciu, prezentatoarea „Chefi la Cuțite” a povestit cine a făcut primul pas în relație și a dezvăluit rețeta cu care l-a cucerit pe Smiley.

Cu ce rețetă l-a cucerit Gina Pistol pe Smiley

Prezentatoarea TV a povestit cum l-a cucerit pe Smiley încă de la prima întâlnire. Aceasta s-a oferit să-i gătească găluște cu prune, cunoscute în popor și sub numele de gomboți. Vedeta Antenei 1 a povestit că, după ce i-a trimis o fotografie cu ce mânca, juratului de la Vocea României i s-a făcut poftă de gomboți.

„Noi vorbeam, ne recomandam filme, înainte să fim împreună. Îi dădeam memeuri funny și îl făceam să râdă. Eram cu o prietenă și mâncam gomboți și îi trimit o poză și zice: „Mamă, ce poftă am!. Zic: „vrei să îți fac? Când mă întorc în București, îți fac. Zice: Da. Zic: „Mamă, gata l-am agățat.” I-am făcut gomboți”, a povestit Gina Pistol în podcastul lui Horia Brenciu.

Gina Pistol i-a pregătit gomboți lui Smiley, la prima întâlnire

„A fost prima oară când am făcut gomboți, dar mi-au ieșit atât de buni. El a venit la mine, avusese puțină treabă la studio și a venit la mine. Am ascultat toate albumele lui Depeche Mode pe Youtube și mâncam gomboți. Am stat vreo 3 ore și pe urmă trebuia el să plece. Și a plecat, dar s-a mai întors după aia”, a povestit Gina Pistol adăugat partenera lui Smiley.

Gina Pistol a terminat filmările pentru un nou sezon „Chefi la cuțite”

Zilele trecute, Gina Pistol le-a povestit fanilor că filmările maraton pentru un nou sezon „Chefi la cuțite” au ținut-o departe de social media, dar și de fiica ei. Aceasta a mărturisit că micuța Josephine s-a supărat pe ea, deoarece era tot timpul pe platourile de filmare, motiv pentru care, în ziua în care a împlinit 42 de ani, a stat departe de telefon.

„Am terminat de filmat un nou sezon Chefi la cuțite, pe care l-am terminat acum două zile cred, nu mai știu exact. Vă mulțumesc din suflet pentru mesajele de ziua mea, dar nu am apucat să răspund nimănui, pentru că am avut o singură zi liberă, după o perioadă foarte lungă de filmări, iar în acea zi, ce credeți, chiar de ziua mea, fiica mea a fost foarte supărată pe mine și n-am stat deloc pe telefon. Pentru că mă simțeam și vinovată că micuța mă vedea doar dimineața la cafea, 30-45 de minute, după care plecam la platou și mă mai întorceam după miezul nopții, când ea dormea”, a dezvăluit vedeta.

Gomboţul cu prune, gustosul desert din bucătăria maghiară cu care l-a cucerit Gina Pistol pe Smiley

Găluştele cu prune sunt printre deserturile preferate ale celor din Transilvania şi Banat. Potrivit Wikipedia, această delicatesă face parte din bucătăria tradiţională maghiară, unde i se spune „Szilvás gombóc”.

Găluștele cu prune, cunoscute și ca gomboți cu prune, sunt un desert tradițional din Europa Centrală și de Est, preparat din cartofi, făină, ouă, pesmet și prune. Este realizat sub forma unor bile din aluat umplute cu prune care apoi sunt fierte în apă, scurse și tăvălite prin pesmet, scorțișoară, zahăr sau un amestec din toate trei.

Cum prepari desertul cu care l-a cucerit Gina Pistol pe Smiley

Găluşte cu prune făcute după cea mai simplă rețetă! Nu trebuie să fii bucătar profesionist, dar, dacă urmezi pașii de aici, o să faci cele mai bune găluște cu prune!

Timp de preparare: 90 min

Gata în: 1 oră și 30 min

Ingrediente:

300 g cartofi

sare

30 ml ulei

1 ou

100 g făină

12 prune mici

50 g unt

50 g pesmet

zahăr pudră

scorţişoară pisată

zahăr vanilat

Mod de preparare gomboți cu prune:

Cartofii se fierb în apă cu sare 30 de minute. Prunele se desfac şi se curăţă de sâmburi, apoi se lasă la scurs. Cartofii fierţi se curăţă de coajă, se zdrobesc şi se amestecă cu uleiul. Când compoziţia pentru găluște cu prune s-a răcit, se adaugă făina şi oul. Se amestecă până când se obţine un aluat omogen, apoi se împarte în 12 bucăţi. Se pune pe foc un vas cu 2 l de apă, în care se adaugă sare.

Prunele scurse se acoperă cu aluat. Se dau prin făină şi se pun pe rând în apa clocotită, toate găluştele cu prune. Se lasă să fiarbă la foc mic, 10 – 15 minute, cu oala acoperită, apoi se opreşte focul şi se mai lasă în apa fierbinte, acoperite, încă 15 minute.

Într-o tigaie încinsă se rumeneşte pesmetul în unt. Găluştele cu prune fierte se scot din apă şi se lasă la scurs. Se tapetează cu pesmet, apoi se pudrează cu zahăr, scorţişoară şi se pot servi.

Sursa Foto: Instagram/ Shutterstock

