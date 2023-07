Actrița Rodica Mandache face dezvăluiri neștiute despre viața și cariera ei în cadrul unui eveniment oferit, în exclusivitate, pentru UNICA.ro. În vârstă de 80 de ani, actrița ne vorbește despre relația frumoasă de prietenie cu celebrul actor Florin Piersic și despre personalitatea marelui Amza Pellea, un adevărat „icon” al cinematografiei românești. Chiar dacă a trăit mult timp în comunism, Rodica Mandache spune că orice invitație la TVR era o mare sărbătoare, chiar și în vremurile acelea. Celebra actriță mărturisește că „sectorul” în care își reproșează cele mai multe lucruri este cel de mamă. A încercat să facă tot ce e mai bine pentru fiica ei, Diana (49 de ani), dar simte că nu a excelat. „M-am străduit, dar nu am fost talentată. Nici nu am avut generozitatea asta să renunț la mine pentru ea. Meseria de actriță este foarte egoistă”, spune Rodica Mandache despre rolul de mamă.

Rodica Mandache: „Florin Piersic nu seamănă cu ceilalți oameni, este un semizeu”

–Aveți o relație frumoasă cu Florin Piersic, o mare prietenie.

-Nu e prietenie, este chiar o dragoste fierbinte. Florin Piersic nu seamănă cu ceilalți oameni, este un semizeu. Dacă o actriță era partenera lui, i se întâmpla ceva nebănuit. Toate partenerele lui au strălucit pentru că el le era alături. Până să joc cu el în „Visul unei nopți de vară” eram o actriță bună, drăguță, cu viitor. Unii spuneau că sunt și talentată. După ce am jucat cu el, pur și simplu am fost ridicată sus, la etajul cel mai înalt, și acolo am rămas datorită piesei. Viața mea s-a schimbat. Citește continuarea pe Unica.ro.

