Ai obișnuit-o pe Violeta să te ajute la diverse campanii. Este atrasă de televiziune? Ar cocheta cu modellingul? I-ar surâde ideea să apară în reclame? În prezent, de ce domenii este atrasă? Ce visuri are?

Este prea devreme să vorbim despre o decizie fermă în privința viitorului ei profesional, are doar 14 ani, are timp să învețe, să afle ce i-ar plăcea cu adevărat, ce o pasionează… Să nu uităm că eu credeam că voi deveni informatician, eram deja în anul întâi de facultate când viața mea s-a schimbat și am virat spre televiziune. Deci aveam 18 spre 19 ani. Este devreme. Acum, îi place Teatrul foarte mult, dar o atrage și Dreptul. Însă e foarte bună, la școală, la toate. Scrie cu un talent special. Vom vedea, are libertatea de a alege ce îi place. O susțin.

Cum este relația cu fiica ta? Câtă libertate îi oferi? Ce limite îi impui? Există reguli în familie pe care toți trei le respectați? Ne poți detalia?

Nu voi intra în detalii, prefer să rămână ale noastre, dar ca să răspund direct, da, există limite. Nu putem face tot ce ne trece prin cap, fără să ne pese de ideea de responsabilitate. De conștiință. De respect față de cei din jur. Libertatea înseamnă să zbori, dar să respecți și limitele celorlalți. Țin mult la bunul-simț, la moderație, la valorile ce nu pot fi călcate în picioare. Din această perspectivă, da, îți poți câștiga libertatea de a alege pentru tine, dovedind întâi că înțelegi limitele bunului-simț, înainte de toate. Că ești Om, pur și simplu. Vorbim despre valori care sunt respectate de noi, în familie, și nu vom schimba acest crez.

Îmi povesteai că Violeta îți seamănă destul de mult. E adolescentă, o perioadă frumoasă, dar complicată pentru părinți. Cum o resimți? Ce tentații au existat în viața ta ca adolescentă? Dar în viața Violetei? Ce schimbări observi în comportamentul fiicei tale?

Da, adolescența are provocările ei, dar noi am ajuns să discutăm deschis despre toate, e important să fie, bineînțeles, și răspunsul „Nu“ ferm, atunci când e cazul, și „Da“ cu toată inima. Nu tot ce ne închipuim trebuie să devină realitate imediat, există un timp pentru toate. Iar adolescentul trebuie sa înțeleagă că are toată viața înainte să facă ce visează, iar anumite lucruri se fac doar atunci când ai căpătat maturitatea necesară pentru a lua o decizie, nu oricând.

Îmi mărturiseai că uneori îi faci pe plac Violetei și accepți recomandările ei vestimentare. Ce alte idei de-ale ei le îmbrățișezi cu inima deschisă?

E creativă, iubesc să-i citesc scrierile în limba engleză, are un talent special, ar putea deveni scenaristă sau scriitoare, dar va trebui să simtă ea însăși această chemare, nu pentru că îi spun eu. Pictează, face portrete și schițe minunate, are o viziune aparte asupra artei. Iubește teatrul. Dar cel mai mult mă impresionează retorica ei, talentul de a face față dezbaterilor, precum și felul în care înțelege istoria, eu o învățam pe de rost la școală, ea înțelege fenomenele ce țin de diferite perioade ale istoriei, de parcă ar fi trăit în acele vremuri. Am încredere că va face bine orice va alege pe viitor.

Ești o femeie puternică, dar totodată sensibilă. În familie îți ascunzi vulnerabilitățile sau ți le asumi? Violeta te-a văzut vreodată tristă sau supărată?

Nu mă ascund de cei dragi. Sunt onestă și cu fiica mea, este mare acum, mă bazez pe ea. Iubirea înseamnă pentru mine adevăr, înainte de toate, și încredere.

