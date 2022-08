Nicole, ultima dată când ne-am întâlnit în paginile revistei VIVA! o purtai în pântece pe cea care a devenit centrul universului tău, fiica ta, Anastasia. Cum s-a schimbat viața ta de atunci? Cât de bine te-ai acomodat cu rolul de mamă?

Sunt bine, mulțumesc, suntem foarte bine! S-a schimbat, pentru că am o responsabilitate foarte mare acum, Anastasia. Este un copil minunat, este un copil activ și bun, dar, clar, timpul nu mai este la fel, sunt mult mai multe lucruri de făcut, însă nu mă plâng. Este un lucru pe care mi l-am dorit, să fiu mamă tânără, și chiar pot să spun că m-am acomodat cu rolul de mamă destul de repede. M-a și ajutat Anastasia. Eu cred tare că să fii mamă înveți în timp, odată cu venirea bebelușului.

Cum se descurcă Nicole Cherry în rolul de mamă

Ai născut anul trecut, în noiembrie, aproape de ziua ta da naștere. Povestește-ne puțin despre acel moment. Cum a fost prima întâlnire cu fetița ta?

Nu am născut natural, dar momentul în sine a fost special, pentru că am avut un doctor minunat, domnul profesor Nicolae Poiană, care a avut grijă să-mi pună muzică, să mă relaxez. La fel și asistentele, au fost răbdătoare și m-au ajutat să-mi intru în stare și să pot să am parte de o anestezie ușoară, pentru că mi era teamă destul de tare de anestezie. Momentul în care am văzut-o pe Anastasia a fost clar cel mai special moment din viața mea. Am plâns, a fost fix cum îmi doream.

Luna aceasta, fetița ta împlinește 8 luni. La mulți aaaani! Probabil și ție ți se pare că timpul se scurge rapid, iar ea crește pe zi ce trece… Cum te descurci cu toate sarcinile, având în vedere că ești o persoană activă și în plan profesional?

Da, într-adevăr, fetița mea împlinește 8 luni și da, chiar trece timpul extrem de repede, parcă am clipit și m-am trezit la 8 luni (zâmbește). Eu zic că mă descurc destul de bine, având în vedere că o am pe mama, care mă ajută extraordinar de mult cu fetița.

La fel și Florin, este un tată prezent în viața ei și am reușit până acum foarte bine să împac și cariera, dar și viața de mămică, și să fiu prezentă și în toate momentele importante pe care Anastasia le are și să o ajut să crească frumos. Cred că și de acum înainte vom reuși să facem treabă bună, pentru că sunt o persoană echilibrată și am învățat de mică să-mi organizez timpul în așa fel încât să pot să fiu peste tot și să nu lipsesc de la lucrurile importante și din viața oamenilor importanți. Asta contează, cred, cel mai tare.

Ce probleme a avut cu alăptatul

Ce provocări ai întâmpinat în rolul de mamă? În general, pe lista dificultăților apar orele nedormite, pentru că bebelușii se trezesc deseori în timpul nopții…

Da, din păcate ne-am confruntat cu colicii, dar bine că au trecut și acum reușește să se odihnească bine noaptea, se mai trezește de câte două ori să zic, dar oricum mult, mult mai bine. Ne-am acomodat și a contat foarte mult sprijinul lui Florin în acea perioadă și faptul că m-a ajutat și se trezea și el și mă susținea foarte tare.

Acum ceva timp, spuneai că nu o alăptezi exclusiv la sân, ci îi dai și formulă, cu biberonul. Unii oameni au avut și reacții negative. Cât de tare te-au deranjat aceste critici? Apropo, alăptezi în continuare?

Într-adevăr, am alăptat-o ulterior, după o lună, exclusiv cu formulă pentru că nu am mai avut sân. În prima parte i-am dat și sân. Nu am avut, ăsta a și fost principalul motiv, pentru că nu se sătura și ulterior s-a și pierdut de tot, nu am mai avut. Cât despre reacțiile negative, într-adevăr, m-au deranjat la început, pentru că, la fel ca orice mamă, îți dorești să faci ce e mai bine pentru copilul tău, iar când primești reacții care nu își au rostul și când oamenii nu știu exact situația și se trezesc vorbind, deranjează. În timp, am învățat ce să spun și ce să arăt, încât să nu mă mai deranjeze și să nu mai primesc atât de multe sfaturi fără să se știe exact ce se întâmplă cu adevărat la noi în casă, și cred că e mult mai bine așa.

