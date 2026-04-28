Infracțiune rar întâlnită

Doi oameni de afaceri prahoveni, frații Cristian și Florin Berendel, sunt acuzați de acte de diversiune care au pus în pericol capacitatea de apărare a României, o infracțiune rar întâlnită în procesele penale autohtone și care se pedepsește cu închisoare de la 10 la 20 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

Potrivit anchetei DIICOT – structura teritorială Ploiești, în perioada 21 iulie 2018 – 15 februarie 2020, furnizarea unui tip de kerosen neconform către Ministerul Apărării Naționale a provocat 12 incidente de zbor care au implicat aeronavele militare MiG-21 Lancer din dotarea bazelor aeriene militare de la Câmpia Turzii, județul Cluj, și Mihail Kogălniceanu, județul Constanța.

Defecțiunile apărute, inclusiv în timpul misiunilor, au forțat degradarea avioanelor de luptă și au necesitat operațiuni complexe de reparații și depoluare a instalațiilor de ardere, efectuate cu sprijinul specialiștilor de la Aerostar S.A. Bacău, totul într-un context în care siguranța statului a fost direct compromisă, acuză procurorii, prin sabotarea tehnicii de luptă.

Prejudiciul total calculat în dosar depășește 6,5 milioane de euro, iar Ministerul Apărării Naționale este parte civilă în proces.

Florin Dan Berendel. Foto: marterchemoil.com

Ancheta a durat cinci ani

Ancheta în acest caz a început în anul 2020. Cinci ani mai târziu, în decembrie 2025, procurorii DIICOT Ploiești au trimis în judecată dosarul la Curtea de Apel Constanța. Au considerat că această instanță este competentă teritorial să judece cauza, din moment ce majoritatea aeronavelor militare s-au defectat la baza militară de la Mihail Kogălniceanu. Judecătorii constănțeni au avut însă altă opinie. Au declinat în favoarea judecătorului de cameră preliminară din cadrul Curţii de Apel Ploieşti competenţa de soluţionare a cauzei.

Au avut în vedere, printre altele, că, pe parcursul urmăririi penale, Curtea de Apel Ploieşti a soluţionat cererile privind dispunerea unor măsuri preventive și a dispus percheziţii informatice sau mandate de supraveghere tehnice.

„Aşadar, având în vedere ordinea de prioritate stabilită de legiuitor, judecătorul de cameră preliminară apreciază că, din punct de vedere teritorial, competenţa de soluţionare a prezentei cauze revine Curţii de Apel Ploieşti, respectiv judecătorului de cameră preliminară de la Curtea de Apel Ploieşti”, se arată în actele dosarului studiate de Libertatea.

Dosarul fraților Berendel a ajuns astfel la Ploiești pe 9 aprilie 2026, iar primul termen pe cameră preliminară a fost stabilit pentru data de 29 aprilie. La acest termen, judecătorii ploieșteni trebuie să decidă dacă acceptă provocarea să judece unul dintre cele mai complexe dosare trimise în judecată în ultimii ani, în România.

De ce este o provocare „dosarul Berendel” pentru judecătorii din România

Dificultatea acestui dosar derivă tocmai din raritatea încadrării juridice. Articolul 403 care vizează actele de diversiune este activat extrem de rar. Se referă la „distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare, în întregime sau în parte, prin explozii, incendii sau în orice alt mod, a instalaţiilor industriale, a căilor de comunicaţie, a mijloacelor de transport, a mijloacelor de telecomunicaţie, a construcţiilor, a produselor industriale sau agricole ori a altor bunuri, dacă fapta pune în pericol securitatea naţională”.

Se pedepseşte cu închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

Spre deosebire de o simplă înșelăciune comercială, actele de diversiune presupun demonstrarea faptului că acțiunea a avut ca scop sau rezultat punerea în pericol a securității statului.

Judecătorii vor trebui să stabilească dacă furnizarea combustibilului neconform a fost o simplă tentativă de profit ilegal sau dacă inculpații au acceptat conștient riscul de a lăsa aviația militară la sol. Decizia în acest caz va deveni busola după care se vor ghida toate dosarele viitoare ce implică sabotajul economic sau tehnic al infrastructurii critice a României.

În cazul în care instanța de la Ploiești va refuza să judece dosarul Berendel, invocând diverse aspecte juridice, atunci va apărea un conflict de competență care va fi rezolvat doar de Înalta Curte de Casație și Justiție. Astfel, Instanța Supremă va fi cea care va decide, fără cale de atac, cine-i va judeca pe afaceriștii Berendel.

Cine sunt inculpații din dosarul de atentat la securitatea națională

Potrivit portalului instanțelor de judecată, principali inculpați în această cauză sunt Cristian Angel Berendel, fratele acestuia, Florin Dan Berendel, complicii celor doi: Ciupercă Laurenţiu Cristian, Podeţ Maria Elena, Bâlbâe Cornelia, JETFLY HUB S.R.L și PETCOM INSPECTION INDEPENDENT SURVEYOR S.R.L., care au calitate de părți responsabile civilmente, iar Ministerul Apărării Naționale are calitate de parte civilă.

Inculpații sunt trimiși în judecată pentru concurs de infracțiuni, cele mai importante fiind:

Acte de diversiune (Art. 403 Cod Penal): Aceasta este acuzația centrală și cea mai rară. Se referă la distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuințare (în acest caz, prin folosirea unui combustibil impropriu) a tehnicii de luptă, faptă care a pus în pericol securitatea națională.

Aceasta este acuzația centrală și cea mai rară. Se referă la distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuințare (în acest caz, prin folosirea unui combustibil impropriu) a tehnicii de luptă, faptă care a pus în pericol securitatea națională. Constituirea unui grup infracțional organizat (Art. 367 Cod Penal): Procurorii susțin că inculpații au acționat structurat și coordonat pentru a introduce în circuitul MApN combustibil de o calitate inferioară celui facturat.

Procurorii susțin că inculpații au acționat structurat și coordonat pentru a introduce în circuitul MApN combustibil de o calitate inferioară celui facturat. Înșelăciune cu consecințe deosebit de grave (Art. 244 alin. 1 și 2 raportat la Art. 256 Cod Penal): Inducerea în eroare a Ministerului Apărării prin prezentarea unor buletine de analiză false sau a unor certificate de conformitate care nu corespundeau realității produsului livrat (JET A1).

Inducerea în eroare a Ministerului Apărării prin prezentarea unor buletine de analiză false sau a unor certificate de conformitate care nu corespundeau realității produsului livrat (JET A1). Fals în înscrisuri sub semnătură privată: Utilizarea unor documente falsificate pentru a atesta calitatea kerosenului în fața comisiilor de recepție ale unităților militare.

Surse consultate de Libertatea au precizat că dosarul merge în instanță cu două dintre fapte (grup infracțional și înșelăciune) prescrise.

Ce prevedea contractul dintre MApN și furnizorul român de kerosen

În actele dosarului studiate de Libertatea se arată că, în data de 27.02.2018, S.C. Jetfly Hub S.R.L. a încheiat cu Ministerul Apărării Naţionale, pentru o perioadă de patru ani, Acordul-cadru cu nr. A1784 prin care operatorul economic urma să furnizeze combustibil turboreactor de aviaţie către beneficiar, reprezentat de unităţi militare din subordine.

Conform contractului, societatea trebuia să livreze MApN două tipuri de carburant (kerosen), respectiv Jet Al şi Jet Al Premium. Diferenţa între cele două tipuri de carburanţi o reprezintă, printre altele, rezistența la temperaturi extreme, având punctul de îngheţ (freezing point) la -47 de grade Celsius în cazul combustibilului Jet Al, respectiv -53 de grade pentru Jet Al Premium.

În actele dosarului se arată că între MApN și reprezentanții societății a existat o corespondență prin care s-au adus clarificări detaliate cu privire la parametrii pe care trebuia să-i respecte combustibilul turboreactor de aviație.

Ce au livrat frații Berendel

Pe 1 martie 2018 a avut loc un prim transport de kerosen importat din Grecia, iar calitatea combustibilului respecta întocmai cerințele prevăzute în caietul de sarcini de MApN.

„Cu alte cuvinte, pentru a prezenta credibilitate şi pentru a câştiga încrederea achizitorului, la începutul contractului, reprezentanţii furnizorului şi-au îndeplinit obligaţiile contractuale asumate”, se arată în actul de acuzare al DIICOT.

Ulterior, în iunie 2018, au loc alte cinci livrări de combustibil către MApN, însă de data aceasta, calitatea kerosenului nu mai îndeplinea parametrii calitativi stipulați în contract.

Anchetatorii au descoperit că, în cazul acestor livrări, combustibilul provenea dintr-un alt vas, care ancorase în portul Constanţa cu mult timp înainte, respectiv la data de 5.10.2017. Se încălca astfel o altă prevedere contractuală, furnizorul având „obligaţia de a garanta că produsele livrate sunt fabricate cu cel mult 6 luni înainte”.

În plus, acest kerosen nu respecta punctul de îngheţ solicitat, de -53 de grade Celsius. „S-a constatat, aşadar, că parametrii nu sunt specifici nici măcar pentru carburantul tip Jet Al, în condiţiile în care nu conţin cei doi aditivi obligatorii, respectiv componenţii nehidroprocesaţi, figurau cu valoarea 100 în loc de 0, cu atât mai mult nefiind atinși parametrii impuşi pentru carburantul tip Jet Al Premium”, se menționează în dosarul DIICOT.

MApN cere schimbarea sursei de aprovizionare

După o altă serie de livrări cu marfă de proastă calitate, MApN notifică societatea cu privire la neconformitățile constatate pentru produsele Jet Al şi Jet Al Premium livrate unităţilor militare în perioada 21.12.2018 – 18.01.2019 și cere schimbarea sursei de aprovizionare şi furnizarea în continuare de produs conform specificaţiilor tehnice.

În mai 2021, societatea nu a mai efectuat către Ministerul Apărării Naţionale livrări de combustibil turboreactor de aviaţie provenit din import, ci exclusiv carburant furnizat de Rompetrol, acesta din urmă prezentând parametrii conformi, motiv pentru care nici aceste livrări nu formează obiectul cercetărilor, arată procurorii DIICOT.

Totuși, timp de aproape doi ani, aeronavele militare au fost alimentate cu combustibil turboreactor neconform, ceea ce a condus la deteriorarea unor aparate de zbor tip MiG 21 LanceR, care au ajuns în custodia S.C. Aerostar S.A. Bacău, unitatea de specialitate responsabilă cu reparaţia şi service-ul aeronavelor militare, arată sursa citată.

Ce au descoperit mecanicii de la Aerostar Bacău

Concluzia specialiştilor de la Aerostar Bacău a fost radicală: din cauza utilizării petrolului au rezultat pompe de combustibil deteriorate şi motoare care nu puteau fi oprite şi în scopul evitării riscului de producere de evenimente nedorite este necesară efectuarea în cel mai scurt timp a unei analize complete a calităţii petrolului aprovizionat.

Aerostar descoperea că „la UM 01969 Câmpia Turzii, în pompa nr. 54 s-a identificat şpan metalic în filtrul central din cauza lubrifierii necorespunzătoare, aceasta depinzând de proprietăţile chimice de lubrifiere ale petrolului folosit”.

Concluziile mecanicilor din Bacău nu au fost însă suficiente pentru instanță. Procurorii DIICOT au solicitat expertiza tehnico-științifică prin care să se poată face legătura între defecțiuni și kerosenul necorespunzător.

Aeronavele MiG, de proveniență rusească, sunt unele dintre cele mai vechi din dotarea armatei române, primele fiind achiziționate la începutul anilor 60. Toate zborurile cu aeronavele MiG 21 LanceR din dotarea Forțelor Aeriene Române au fost suspendate, începând din 15 aprilie 2022, potrivit Ministerului Apărării Naționale (MApN).

Decizia a fost luată însă după o lungă serie de accidente în care au fost implicate aceste tipuri de aeronave.

