Infracțiune rar întâlnită

Doi oameni de afaceri prahoveni, frații Cristian și Florin Berendel, sunt acuzați de acte de diversiune care au pus în pericol capacitatea de apărare a României, o infracțiune rar întâlnită în procesele penale autohtone și care se pedepsește cu închisoare de la 10 la 20 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

Potrivit anchetei DIICOT – structura teritorială Ploiești, în perioada 21 iulie 2018 – 15 februarie 2020, furnizarea unui tip de kerosen neconform către Ministerul Apărării Naționale a provocat 12 incidente de zbor care au implicat aeronavele militare MiG-21 Lancer din dotarea bazelor aeriene militare de la Câmpia Turzii, județul Cluj, și Mihail Kogălniceanu, județul Constanța. 

Defecțiunile apărute, inclusiv în timpul misiunilor, au forțat degradarea avioanelor de luptă și au necesitat operațiuni complexe de reparații și depoluare a instalațiilor de ardere, efectuate cu sprijinul specialiștilor de la Aerostar S.A. Bacău, totul într-un context în care siguranța statului a fost direct compromisă, acuză procurorii, prin sabotarea tehnicii de luptă. 

Prejudiciul total calculat în dosar depășește 6,5 milioane de euro, iar Ministerul Apărării Naționale este parte civilă în proces.

Șpan în motoare și kerosen care îngheață: detaliile năucitoare din dosarul afaceriștilor acuzați că au distrus flota de MiG-uri a României
Florin Dan Berendel. Foto: marterchemoil.com

Ancheta a durat cinci ani

Ancheta în acest caz a început în anul 2020. Cinci ani mai târziu, în decembrie 2025, procurorii DIICOT Ploiești au trimis în judecată dosarul la Curtea de Apel Constanța. Au considerat că această instanță este competentă teritorial să judece cauza, din moment ce majoritatea aeronavelor militare s-au defectat la baza militară de la Mihail Kogălniceanu. Judecătorii constănțeni au avut însă altă opinie. Au declinat în favoarea judecătorului de cameră preliminară din cadrul Curţii de Apel Ploieşti competenţa de soluţionare a cauzei.

Au avut în vedere, printre altele, că, pe parcursul urmăririi penale, Curtea de Apel Ploieşti a soluţionat cererile privind dispunerea unor măsuri preventive și a dispus percheziţii informatice sau mandate de supraveghere tehnice. 

„Aşadar, având în vedere ordinea de prioritate stabilită de legiuitor,  judecătorul de cameră preliminară apreciază că, din punct de vedere teritorial, competenţa de soluţionare a prezentei cauze revine Curţii de Apel Ploieşti, respectiv judecătorului de cameră preliminară de la Curtea de Apel Ploieşti”, se arată în actele dosarului studiate de Libertatea.

Dosarul fraților Berendel a ajuns astfel la Ploiești pe 9 aprilie 2026, iar primul termen pe cameră preliminară a fost stabilit pentru data de 29 aprilie. La acest termen, judecătorii ploieșteni trebuie să decidă dacă acceptă provocarea să judece unul dintre cele mai complexe dosare trimise în judecată în ultimii ani, în România. 

De ce este o provocare „dosarul Berendel” pentru judecătorii din România

Dificultatea acestui dosar derivă tocmai din raritatea încadrării juridice. Articolul 403 care vizează actele de diversiune este activat extrem de rar. Se referă la „distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare, în întregime sau în parte, prin explozii, incendii sau în orice alt mod, a instalaţiilor industriale, a căilor de comunicaţie, a mijloacelor de transport, a mijloacelor de telecomunicaţie, a construcţiilor, a produselor industriale sau agricole ori a altor bunuri, dacă fapta pune în pericol securitatea naţională”. 

Se pedepseşte cu închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

Spre deosebire de o simplă înșelăciune comercială, actele de diversiune presupun demonstrarea faptului că acțiunea a avut ca scop sau rezultat punerea în pericol a securității statului.  

Judecătorii vor trebui să stabilească dacă furnizarea combustibilului neconform a fost o simplă tentativă de profit ilegal sau dacă inculpații au acceptat conștient riscul de a lăsa aviația militară la sol. Decizia în acest caz va deveni busola după care se vor ghida toate dosarele viitoare ce implică sabotajul economic sau tehnic al infrastructurii critice a României.

În cazul în care instanța de la Ploiești va refuza să judece dosarul Berendel, invocând diverse aspecte juridice, atunci va apărea un conflict de competență care va fi rezolvat doar de Înalta Curte de Casație și Justiție. Astfel, Instanța Supremă va fi cea care va decide, fără cale de atac, cine-i va judeca pe afaceriștii Berendel.

Cine sunt inculpații din dosarul de atentat la securitatea națională

Potrivit portalului instanțelor de judecată, principali inculpați în această cauză sunt Cristian Angel Berendel, fratele acestuia, Florin Dan Berendel, complicii celor doi: Ciupercă Laurenţiu Cristian, Podeţ Maria Elena, Bâlbâe Cornelia, JETFLY HUB S.R.L și PETCOM INSPECTION INDEPENDENT SURVEYOR S.R.L., care au calitate de părți responsabile civilmente, iar Ministerul Apărării Naționale are calitate de parte civilă.

Inculpații sunt trimiși în judecată pentru concurs de infracțiuni, cele mai importante fiind:

  • Acte de diversiune (Art. 403 Cod Penal): Aceasta este acuzația centrală și cea mai rară. Se referă la distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuințare (în acest caz, prin folosirea unui combustibil impropriu) a tehnicii de luptă, faptă care a pus în pericol securitatea națională.
  • Constituirea unui grup infracțional organizat (Art. 367 Cod Penal): Procurorii susțin că inculpații au acționat structurat și coordonat pentru a introduce în circuitul MApN combustibil de o calitate inferioară celui facturat.
  • Înșelăciune cu consecințe deosebit de grave (Art. 244 alin. 1 și 2 raportat la Art. 256 Cod Penal): Inducerea în eroare a Ministerului Apărării prin prezentarea unor buletine de analiză false sau a unor certificate de conformitate care nu corespundeau realității produsului livrat (JET A1).
  • Fals în înscrisuri sub semnătură privată: Utilizarea unor documente falsificate pentru a atesta calitatea kerosenului în fața comisiilor de recepție ale unităților militare.

Surse consultate de Libertatea au precizat că dosarul merge în instanță cu două dintre fapte (grup infracțional și înșelăciune) prescrise.

Ce prevedea contractul dintre MApN și furnizorul român de kerosen 

În actele dosarului studiate de Libertatea se arată că, în data de 27.02.2018, S.C. Jetfly Hub S.R.L. a încheiat cu Ministerul Apărării Naţionale, pentru o perioadă de patru ani, Acordul-cadru cu nr. A1784 prin care operatorul economic urma să furnizeze combustibil turboreactor de aviaţie către beneficiar, reprezentat de unităţi militare din subordine.  

Conform contractului, societatea trebuia să livreze MApN două tipuri de carburant (kerosen), respectiv Jet Al şi Jet Al Premium. Diferenţa între cele două tipuri de carburanţi o reprezintă, printre altele, rezistența la temperaturi extreme, având punctul de îngheţ (freezing point) la -47 de grade Celsius în cazul combustibilului Jet Al, respectiv -53 de grade pentru Jet Al Premium. 

În actele dosarului se arată că între MApN și reprezentanții societății a existat o corespondență prin care s-au adus clarificări detaliate cu privire la parametrii pe care trebuia să-i respecte combustibilul turboreactor de aviație.

Ce au livrat frații Berendel 

Pe 1 martie 2018 a avut loc un prim transport de kerosen importat din Grecia, iar calitatea combustibilului respecta întocmai cerințele prevăzute în caietul de sarcini de MApN. 

„Cu alte cuvinte, pentru a prezenta credibilitate şi pentru a câştiga încrederea achizitorului, la începutul contractului, reprezentanţii furnizorului şi-au îndeplinit obligaţiile contractuale asumate”, se arată în actul de acuzare al DIICOT.  

Ulterior, în iunie 2018, au loc alte cinci livrări de combustibil către MApN, însă de data aceasta, calitatea kerosenului nu mai îndeplinea parametrii calitativi stipulați în contract.  

Anchetatorii au descoperit că, în cazul acestor livrări, combustibilul provenea dintr-un alt vas, care ancorase în portul Constanţa cu mult timp înainte, respectiv la data de 5.10.2017. Se încălca astfel o altă prevedere contractuală, furnizorul având „obligaţia de a garanta că produsele livrate sunt fabricate cu cel mult 6 luni înainte”. 

În plus, acest kerosen nu respecta punctul de îngheţ solicitat, de -53 de grade Celsius. „S-a constatat, aşadar, că parametrii nu sunt specifici nici măcar pentru carburantul tip Jet Al, în condiţiile în care nu conţin cei doi aditivi obligatorii, respectiv componenţii nehidroprocesaţi, figurau cu valoarea 100 în loc de 0, cu atât mai mult nefiind atinși parametrii impuşi pentru carburantul tip Jet Al Premium”, se menționează în dosarul DIICOT.

MApN cere schimbarea sursei de aprovizionare 

După o altă serie de livrări cu marfă de proastă calitate, MApN notifică societatea cu privire la neconformitățile constatate pentru produsele Jet Al şi Jet Al Premium livrate unităţilor militare în perioada 21.12.2018 – 18.01.2019 și cere schimbarea sursei de aprovizionare şi furnizarea în continuare de produs conform specificaţiilor tehnice. 

În mai 2021, societatea nu a mai efectuat către Ministerul Apărării Naţionale livrări de combustibil turboreactor de aviaţie provenit din import, ci exclusiv carburant furnizat de Rompetrol, acesta din urmă prezentând parametrii conformi, motiv pentru care nici aceste livrări nu formează obiectul cercetărilor, arată procurorii DIICOT. 

Totuși, timp de aproape doi ani, aeronavele militare au fost alimentate cu combustibil turboreactor neconform, ceea ce a condus la deteriorarea unor aparate de zbor tip MiG 21 LanceR, care au ajuns în custodia S.C. Aerostar S.A. Bacău, unitatea de specialitate responsabilă cu reparaţia şi service-ul aeronavelor militare, arată sursa citată. 

Ce au descoperit mecanicii de la Aerostar Bacău 

Concluzia specialiştilor de la Aerostar Bacău a fost radicală: din cauza utilizării petrolului au rezultat pompe de combustibil deteriorate şi motoare care nu puteau fi oprite şi în scopul evitării riscului de producere de evenimente nedorite este necesară efectuarea în cel mai scurt timp a unei analize complete a calităţii petrolului aprovizionat. 

Aerostar descoperea că „la UM 01969 Câmpia Turzii, în pompa nr. 54 s-a identificat şpan metalic în filtrul central din cauza lubrifierii necorespunzătoare, aceasta depinzând de proprietăţile chimice de lubrifiere ale petrolului folosit”. 

Concluziile mecanicilor din Bacău nu au fost însă suficiente pentru instanță. Procurorii DIICOT au solicitat expertiza tehnico-științifică prin care să se poată face legătura între defecțiuni și kerosenul necorespunzător.

Aeronavele MiG, de proveniență rusească, sunt unele dintre cele mai vechi din dotarea armatei române, primele fiind achiziționate la începutul anilor 60. Toate zborurile cu aeronavele MiG 21 LanceR din dotarea Forțelor Aeriene Române au fost suspendate, începând din 15 aprilie 2022, potrivit Ministerului Apărării Naționale (MApN). 

Decizia a fost luată însă după o lungă serie de accidente în care au fost implicate aceste tipuri de aeronave.

Cum a eșuat contractul de 103 milioane de euro dintre Metrorex și Alstom pentru trenuri noi. Compania de stat, nevoită să scumpească biletele de transport cu 40%, ca să supraviețuiască

Incredibil, ce transformare! E de nerecunoscut! Cum arată Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. Cu ce se ocupă și ce surpriză a apărut în viața ei
Incredibil, ce transformare! E de nerecunoscut! Cum arată Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. Cu ce se ocupă și ce surpriză a apărut în viața ei
N-am mai văzut-o așa! Elena Băsescu e iar de nerecunoscut! Cum a apărut alături de părinții ei. Pozele cu familia lui Traian Băsescu sunt virale
Unica.ro
N-am mai văzut-o așa! Elena Băsescu e iar de nerecunoscut! Cum a apărut alături de părinții ei. Pozele cu familia lui Traian Băsescu sunt virale
Cătălin Scărlătescu, dezvăluiri scandaloase despre ce se întâmpla la filmările pentru Chefi la cuțite. Ce acuzații aduce producătorilor: „Îmi spuneau în cască...”
Elle.ro
Cătălin Scărlătescu, dezvăluiri scandaloase despre ce se întâmpla la filmările pentru Chefi la cuțite. Ce acuzații aduce producătorilor: „Îmi spuneau în cască...”
Nadia Comăneci s-a întâlnit cu cel mai bogat om al planetei! Cele 3 cuvinte adresate „Zeiței de la Montreal”
GSP.RO
Nadia Comăneci s-a întâlnit cu cel mai bogat om al planetei! Cele 3 cuvinte adresate „Zeiței de la Montreal”
Îl mai recunoști? La 51 de ani, legendarul fotbalist brazilian e de nerecunoscut
GSP.RO
Îl mai recunoști? La 51 de ani, legendarul fotbalist brazilian e de nerecunoscut
„Așteaptă-mă încă puțin, fiule, voi fi cu tine în curând”. Iar AZI această femeie și-a ținut promisiunea. A murit prin eutanasiere. De ce s-a stins fiul ei, ea nu a putut suporta asta
Libertateapentrufemei.ro
„Așteaptă-mă încă puțin, fiule, voi fi cu tine în curând”. Iar AZI această femeie și-a ținut promisiunea. A murit prin eutanasiere. De ce s-a stins fiul ei, ea nu a putut suporta asta
Ultima oră! O somitate a României a murit la o zi după ziua de naștere! Un nume respectat, o viață dedicată oamenilor!
Avantaje.ro
Ultima oră! O somitate a României a murit la o zi după ziua de naștere! Un nume respectat, o viață dedicată oamenilor!
7 camere, o bucătărie de 22 mp și 30 de feluri de trandafiri în curte! Detaliul neștiut despre vila spectaculoasă în care locuiesc Irina și Răzvan Fodor. Vezi cum arată „colțul de vacanță” al prezentatoarei Asia Express!
Tvmania.ro
7 camere, o bucătărie de 22 mp și 30 de feluri de trandafiri în curte! Detaliul neștiut despre vila spectaculoasă în care locuiesc Irina și Răzvan Fodor. Vezi cum arată „colțul de vacanță” al prezentatoarei Asia Express!

Dr. Maria Miron, poreclită "Doamna cu coasa" de la Spitalul Pantelimon din București, va fi cercetată pentru patru crime
BREAKING NEWS
Știri România 11:08
Dr. Maria Miron, poreclită „Doamna cu coasa” de la Spitalul Pantelimon din București, va fi cercetată pentru patru crime
Ce pensionari nu primesc ajutorul de la stat în mai 2026, deși au pensia sub 3.000 de lei
Știri România 11:04
Ce pensionari nu primesc ajutorul de la stat în mai 2026, deși au pensia sub 3.000 de lei
Fostul combinat din Oțelu Roșu, readus la viață. Uzina lui Umbrărescu schimbă fața orașului monoindustrial
Adevarul.ro
Fostul combinat din Oțelu Roșu, readus la viață. Uzina lui Umbrărescu schimbă fața orașului monoindustrial
Gigi Becali a primit 100.000 euro pentru transferul lui Meme Stoica! Adevărul despre oferta din Emiratele Arabe Unite
Fanatik.ro
Gigi Becali a primit 100.000 euro pentru transferul lui Meme Stoica! Adevărul despre oferta din Emiratele Arabe Unite
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Financiarul.ro
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Un campionat în sine. Povestea rivalității dintre CFR și „U”
Un campionat în sine. Povestea rivalității dintre CFR și „U”
Lucruri de urmărit în etapa a șasea din play-off/play-out
Lucruri de urmărit în etapa a șasea din play-off/play-out
Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…”
Elle.ro
Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a uimit pe toți
Viva.ro
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a uimit pe toți

Maria Constantin a recunoscut că a fost infidelă. „Am vrut și eu să văd cum e. Nici el nu a fost ușă de biserică”
Stiri Mondene 10:47
Maria Constantin a recunoscut că a fost infidelă. „Am vrut și eu să văd cum e. Nici el nu a fost ușă de biserică”
Theo Zeciu a fost prezent la East European Comic Con 2026: „Loc incredibil, inspirat din gaming”
Stiri Mondene 10:34
Theo Zeciu a fost prezent la East European Comic Con 2026: „Loc incredibil, inspirat din gaming”
„Ăsta da bărbat!” Ce spune Laura Cosoi despre soțul ei, singurul bărbat dintr-o casă cu 5 fetițe. Gestul făcut de Cosmin Curticăpean pentru mama lui i-a lăsat pe toți fără cuvinte
TVMania.ro
„Ăsta da bărbat!” Ce spune Laura Cosoi despre soțul ei, singurul bărbat dintr-o casă cu 5 fetițe. Gestul făcut de Cosmin Curticăpean pentru mama lui i-a lăsat pe toți fără cuvinte
Culoarul pentru salvare. Un proiect de lege vrea să schimbe regulile în trafic
ObservatorNews.ro
Culoarul pentru salvare. Un proiect de lege vrea să schimbe regulile în trafic
Mircea Solcanu a detonat bomba și a spus despre Valentin Sanfira ceea ce nimeni nu a avut curaj până acum: “Probabil că s-a gândit că...”
Libertateapentrufemei.ro
Mircea Solcanu a detonat bomba și a spus despre Valentin Sanfira ceea ce nimeni nu a avut curaj până acum: “Probabil că s-a gândit că...”
Diana Munteanu are un fotbalist favorit la CM: „Dacă m-ar da o tură cu trotineta nu mi-ar părea rău”
GSP.ro
Diana Munteanu are un fotbalist favorit la CM: „Dacă m-ar da o tură cu trotineta nu mi-ar părea rău”
Imagini incredibile: Dan Alexa, repriză de box pe gazon!
GSP.ro
Imagini incredibile: Dan Alexa, repriză de box pe gazon!
Președintele Serbiei crede că România ar putea cădea „sub influența predominantă” a SUA.
Mediafax.ro
Președintele Serbiei crede că România ar putea cădea „sub influența predominantă” a SUA.
Nicușor Dan a semnat demisia...
StirileKanalD.ro
Nicușor Dan a semnat demisia...
Alex Marcu, mărturii tuburătoare la un an de la moartea Teodorei. Cât de greu îi este să treacă peste tragedie: „Lucrez cu doi psihologi”
Wowbiz.ro
Alex Marcu, mărturii tuburătoare la un an de la moartea Teodorei. Cât de greu îi este să treacă peste tragedie: „Lucrez cu doi psihologi”
Află totul despre sistemul CORI, o platformă de chirurgie robotică de ultimă generație
Advertorial
Află totul despre sistemul CORI, o platformă de chirurgie robotică de ultimă generație
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar! Primele imagini cu politicianul, după perchezițiile DNA
Wowbiz.ro
Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar! Primele imagini cu politicianul, după perchezițiile DNA
Refuz masiv în fața recrutării: Germania se confruntă cu o reacție neașteptată
Mediafax.ro
Refuz masiv în fața recrutării: Germania se confruntă cu o reacție neașteptată
BREAKING NEWS A fost activat Planul Roșu de intervenție în Maramureș! Este vorba de 13 victime
KanalD.ro
BREAKING NEWS A fost activat Planul Roșu de intervenție în Maramureș! Este vorba de 13 victime

Călin Georgescu, din nou în fața instanței. Fostul candidat la prezidențiale află azi decizia ÎCCJ în dosarul tentativei loviturii de stat
Politică 09:50
Călin Georgescu, din nou în fața instanței. Fostul candidat la prezidențiale află azi decizia ÎCCJ în dosarul tentativei loviturii de stat
Diana Șoșoacă, fără protecție în fața legii: Parlamentul European decide marți cererea procurorilor români de ridicare a imunității
Politică 09:23
Diana Șoșoacă, fără protecție în fața legii: Parlamentul European decide marți cererea procurorilor români de ridicare a imunității
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
Șalupa lui Nicolae Ceaușescu, scoasă din patrimoniul MApN printr-un document clasificat de Marcel Ciolacu, în 2024. Cine a preluat ambarcațiunea si cât valorează. Documente
Fanatik.ro
Șalupa lui Nicolae Ceaușescu, scoasă din patrimoniul MApN printr-un document clasificat de Marcel Ciolacu, în 2024. Cine a preluat ambarcațiunea si cât valorează. Documente
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal
Spotmedia.ro
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal