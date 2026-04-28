Theo Zeciu a fost prezent la East European Comic Con 2026: „Loc incredibil, inspirat din gaming”

Evenimentul i-a adus împreună pe fanii filmelor, serialelor, jocurilor video, benzilor desenate și culturii asiatice, într-un program intens de activități și invitați internaționali.

La East European Comic Con 2026 au fost prezenți și actori de la Hollywwod, printre care Crystal Reed (Teen Wolf, Gotham), Vincent Regan (House of the Dragon, Troy), Seth Gilliam (The Walking Dead), Dominique Tipper (The Expanse), Toby Sebastian (Game of Thrones), George Webster (The Doll Factory, Wedding Season), dar și trio-ul din „Shadow and Bone”: Freddy Carter, Amita Suman și Danielle Galligan.

Aceștia au oferit autografe personalizate, au făcut fotografii cu fanii și au împărtășit povești în cadrul panelurilor de pe scena principală.

Theo Zeciu, întâlnire cu fanii la standul ING

Printre celebritățile care au fost la East European Comic Con 2026 s-a regăsit și Theo Zeciu, fost concurent la Power Couple România, emisiune difuzată de Antena 1. Tânărul cu peste 2 milioane de urmăritori pe YouTube a fost prezent la standul ING, acolo unde conceptul principal a fost „Liber să tot explorezi”, care a avut legătură cu „Liber să tot fii”, campania care este un manifest pentru libertatea personală, un mesaj de susținere pentru cei care își fac curaj „să se scuture de vocea lumii” și merg cu încredere pe drumul lor.

Campania, derulată pe toate canalele media, îi încurajează pe oameni să treacă peste presiunea externă, opiniile grupului sau lipsa de sprijin din partea celor din jur și să acționeze cu mai mult curaj, pentru că, uneori, lumea poate avea o părere bună, iar vocea lumii poate fi și pozitivă.

Theo Zeciu a pregătit o activare înainte de East European Comic Con 2026, iar la festival s-a întâlnit cu fanii, a făcut poze cu aceștia și a oferit câteva mystery box cu autograf. „Un loc incredibil, inspirat din gaming. Și un mystery box”, a spus Theo Zeciu.

Corner-ul ING a fost structurat ca un joc open world, unde participanții și-au creat propriul personaj, au ales quest-uri inspirate din viața reală și au fost recompensați pe măsură.

Cea mai educativă activare a fost cea antifraudă cu „villains” și tipuri reale de atac: Phishing, Fake investments, (attack + defense tip). Acolo, participanților la East European Comic Con 2026 le-a fost prezentat kitul de siguranță din aplicația HomeBank.

„Fraudatorii urmăresc scopuri precise: să obțină datele cardului, informațiile de autentificare sau să determine persoanele să facă plăți direct în conturile lor. Pentru a adăuga un strat suplimentar de protecție, am dezvoltat instrumente precum Kitul de siguranță. Geolocalizarea, setarea unui dispozitiv de încredere, folosirea parolelor puternice, confirmarea prin SMS și activarea notificărilor fac tranzacțiile mult mai sigure.

Totodată, prevenția începe de la atenția fiecărei persoane: evitarea link-urilor suspecte și aplicarea constantă a măsurilor de securitate creează o protecție solidă, esențială pentru siguranța financiară pe termen lung”, a spus Alin Becheanu, Head of Fraud Monitoring & Prevention ING Bank România.

Secret quest: hunt prin stand pentru 15 simboluri

East European Comic Con 2026 a inclus și o zonă extinsă de expozanți, spații dedicate street food-ului, precum și mult așteptata competiție și paradă de cosplay cu aproximativ 250 de cosplayeri, precum și un showcase de K-pop.

Mai mult decât atât, la standul ING participanții au trecut și printr-un secret quest: hunt prin stand pentru 15 simboluri (Key, Shield, Coin, Compass etc.). La fiecare 30 de minute au fost afișate trei simboluri random care trebuiau găsite și fotografiate, pentru a obține premii la final.

