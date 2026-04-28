Decizia este luată în urma unei cereri formulate de Parchetul General din România, care o acuză pe Șoșoacă de 11 infracțiuni, inclusiv negarea Holocaustului și propagandă legionară.

Săptămâna trecută, Comisia pentru afaceri juridice (JURI) a Parlamentului European a aprobat cu o majoritate covârșitoare cererea Parchetului General, înregistrând 17 voturi pentru, niciun vot împotrivă și o abținere. Potrivit unui comunicat oficial al Parchetului General, acuzațiile împotriva Dianei Șoșoacă includ:

patru infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, conform art. 205 alin. 1 din Codul penal;

patru infracțiuni de promovare publică a cultului unor persoane condamnate pentru genocid, crime de război sau crime împotriva umanității, precum și propagarea ideologiilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, reglementate de art. 5 din OUG nr. 31/2002;

promovarea publică a conceptelor și ideilor antisemite, conform art. 3 din Legea nr. 157/2018;

negarea, contestarea sau justificarea Holocaustului, prevăzută la art. 6 alin. 1 din OUG nr. 31/2002;

ultraj, în baza art. 257 alin. 1 și 4 din Codul penal.

Diana Șoșoacă, cunoscută pentru discursurile sale anti-UE și anti-SUA, a intrat în vizorul autorităților române din cauza presupuselor declarații și acțiuni ce contravin legislației naționale și europene. Decizia finală asupra ridicării imunității va fi luată de plenul Parlamentului European.

