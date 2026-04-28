Evenimentul are o însemnătate simbolică, fiind organizat pe 28 aprilie – de Ziua Mondială pentru Securitate și Sănătate la Locul de Muncă – și în preajma Zilei Internaționale a Muncii (1 Mai).

La manifestație sunt așteptați peste 10.000 de oameni, reunind reprezentanți din toate marile confederații sindicale naționale, asociații profesionale, organizații studențești, precum și asociații ale revoluționarilor.

De asemenea, la protestul din fața Guvernului și-au anunțat participare și susținătorii lui Călin Georgescu.

Printre categoriile profesionale și sociale prezente se numără silvicultori și angajați din domeniul feroviar (ceferiști), funcționari din administrație și polițiști, cadre didactice și personal medical, mineri, siderurgiști și energeticieni, dar și militari în rezervă și pensionari civili.

Sindicaliștii ies în stradă pentru a contesta recentele măsuri de „reformă” adoptate de Guvern, acuzând o lipsă totală de dialog social real. Principalele lor argumente sunt:

Protestatarii descriu măsurile de redresare bugetară drept „antieuropene, antiromânești și antiumane”. În viziunea lor, acestea au agravat criza economico-financiară și au distrus perspectivele de viitor ale societății românești.

În opinia lor, măsurile nu doar că au eșuat în a aduce rezultate pozitive, dar au pus în pericol locurile de muncă.

Oamenii reclamă faptul că le sunt încălcate drepturile la o salarizare corectă, la o pensionare echitabilă și la o protecție socială autentică.

