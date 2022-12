Alba24 Cadouri de Crăciun și ajutoare pentru copiii și bătrânii izolați din Munții Apuseni. Acțiune umanitară a OffRoad Apuseni Alba24 ,

An de an, de Crăciun, copiii din cele mai îndepărtate cătune din Apuseni, îl așteaptă pe Moș Crăciun. Însă cum drumul este greu și aproape imposibil de ajuns cu mașini normale, Moșul are ajutoare de nădejde.