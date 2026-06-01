România a cerut intervenția Consiliului de Securitate ONU

Reuniunea va avea loc luni, 1 iunie 2026, la ora 15.00, ora New York, într-o sesiune specială. La ședință va participa și ministrul afacerilor externe al României, Oana Țoiu. Ambasadorul României la ONU, Cornel Feruță, a anunțat că Bucureștiul a declanșat consultări imediat după incidentul de la Galați și a cerut convocarea Consiliului de Securitate.

„Imediat după incidentul dronei ruseşti care a explodat pe clădirea de apartamente din Galaţi, România a declanşat consultări la ONU şi a solicitat o reuniune a Consiliului de Securitate, în baza articolelor 34 şi 35 din Carta Naţiunilor Unite, care reglementează rolul Consiliului în situaţii care pun în pericol menţinerea păcii şi securităţii internaţionale. Solicitarea României a fost sprijinită de parteneri şi aliaţi”, a transmis Cornel Feruță.

Diplomatul român a spus că intruziunea dronei și explozia produsă într-o zonă dens populată, soldată cu rănirea unor cetățeni români, reprezintă încălcări grave ale Cartei ONU și ale dreptului internațional.

Ce prevăd articolele invocate de România

România a cerut reuniunea în baza articolelor 34 și 35 din Carta ONU. Articolul 34 prevede că „Consiliul de Securitate poate ancheta orice diferend sau orice situaţie care ar putea duce la fricţiuni internaţionale sau ar putea da naştere unui diferend, în scopul de a stabili dacă prelungirea diferendului sau situaţiei ar putea pune în primejdie menţinerea păcii şi securităţii internaţionale”.

Articolul 35 permite oricărui stat membru al ONU să atragă atenția Consiliului de Securitate sau Adunării Generale asupra unei situații de acest fel.

Cu alte cuvinte, România cere ca incidentul de la Galați să fie discutat la cel mai înalt nivel al ONU, ca problemă care poate afecta pacea și securitatea internațională.

ONU, alarmată de incidentul de la Galați

Cornel Feruță a transmis anterior că secretarul general al ONU, Antonio Guterres, s-a declarat alarmat de incidentul dronei rusești prăbușite și explodate la Galați.

„Cu o zi înainte de incident, Antonio Guterres a avertizat în Consiliul de Securitate despre pericolul unei escaladări a războiului din Ucraina. Secretarul General ONU a condamnat cu fermitate orice atac împotriva civililor şi infrastructurii civile”, a relatat ambasadorul României la ONU.

Incidentul de la Galați este cu atât mai grav cu cât drona a lovit o clădire de locuințe, nu o zonă izolată. Explozia a distrus un apartament și a rănit doi oameni aflați în locuință.

Nicușor Dan: „România nu va ignora şi nu va minimaliza niciun incident”

Președintele Nicușor Dan a publicat duminică imagini cu fragmente din drona care a lovit un bloc la Galați și cu inscripțiile de pe acestea. Șeful statului a afirmat că drona este, „fără dubiu”, de proveniență rusească. El a anunțat că raportul tehnic și concluziile vor fi transmise de România structurilor specializate ale NATO și Uniunii Europene.

„România nu va ignora şi nu va minimaliza niciun incident care pune în pericol viaţa cetăţenilor săi”, a transmis Nicușor Dan.

Ministerul Apărării: drona avea o încărcătură de luptă de 30 de kilograme

În noaptea de 29 spre 30 mai, o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe din Galați. Impactul a fost urmat de o explozie și de un incendiu într-un apartament de la etajul 10 al imobilului. Ministerul Apărării a transmis, după analiza fragmentelor, că a fost vorba despre o dronă kamikaze Geran-2, de fabricație rusească. Potrivit MApN, drona avea o încărcătură de luptă de tip High-Explosive, de 30 de kilograme, care a explodat la impact. Probele analizate sunt identice cu cele ale resturilor de drone recuperate anterior în localități precum Ceatalchioi, Galați, Grindu sau Luncavița.

Generali România a anunțat că îl va despăgubi pe proprietarul apartamentului cel mai grav afectat de explozia dronei. Locuința era asigurată printr-o poliță facultativă de locuință, iar compania a anunțat că a început procesul de despăgubire.

Incidentul de la Galați este unul dintre cele mai grave episoade produse pe teritoriul României de la începutul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, pentru că drona nu doar a intrat în spațiul românesc, ci a lovit o clădire locuită și a rănit civili.

