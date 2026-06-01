Irina Ponta are 18 ani, iar în urmă cu o zi a participat la festivitatea de absolvire a liceului. Daciana Sârbu și Victor Ponta au radiat de fericire și au transmis mesaje emoționante pe contul de socializare.

„Ce e mai bun abia urmează. Felicitări, fiica mea frumoasă și strălucită! Ziua de azi marchează sfârșitul unui capitol și începutul unor nenumărate noi aventuri. Te iubesc”, a scris Daciana Sârbu, pe Instagram. „Sunt doar un tată mândru de fiica sa, ca toți tații din lumea aceasta”, a declarat Victor Ponta, pe Facebook.

Daciana Sârbu și-a refăcut viața alături de un alt bărbat

Daciana Sârbu, în vârstă de 49 de ani, trăiește de ceva timp o frumoasă poveste de dragoste alături de Alex Ghionea, despre care a vorbit pentru prima oară în cadrul podcastului realizat de Cătălin Măruță. Fostul politician a dezvăluit ce relație are acesta.

Întrebată ce îi place cel mai mult la partenerul său, Daciana Sârbu a răspuns fără rețineri. „Că îmi iubește fetele.(…) Este o primă condiție. Și cred că atunci când ne gândim la cum ar trebui să fie, deja setăm niște așteptări.

Eu am învățat să nu mai setez aceste așteptări, nici în ceea ce privește așteptările de viitor, nici de cum trebuie să fie. Am spus că las viața și pe Dumnezeu să mă surprindă”, a spus Daciana Sârbu în podcastul lui Cătălin Măruță.

