Filmul tragediei din Chitila

Pe 14 mai, într-o joi, doi adolescenţi, un băiat și o fată de 16 ani, au căzut în lacul Chitila, din județul Ilfov. Adolescenta a alunecat în apă, iar prietenul ei, Antonio, a sărit imediat în ajutorul ei, deși nu știa să înoate. Ceea ce a urmat a fost o desfășurare masivă de forțe, unde fiecare secundă a contat pentru supraviețuirea celor doi. „Am fost solicitaţi să intervenim pentru salvarea a două persoane minore în pericol de înec pe strada Rozelor, localitatea Chitila, Ilfov. La sosirea primelor echipaje de intervenţie, prima persoană era deja extrasă la mal, conştientă. Aceasta este în grija echipajelor medicale”, anunța atunci ISU Bucureşti-Ilfov.

Extrasă prima din apă, fata a fost preluată de urgență de un elicopter SMURD și transportată la spital pentru îngrijiri de specialitate. Antonio a fost găsit de scafandri în stop cardio-respirator. Timp de aproape o oră, medicii s-au luptat secundă de secundă pentru viața băiatului. Lupta contra cronometru a fost câștigată în cele din urmă, acesta răspunzând manevrelor de resuscitare.

Din păcate, chiar dacă echipajele SMURD l-au resuscitat intens, repornindu-i inima după 40 de minute, acesta nu și-a mai revenit. La finalul săptămânii trecute, adolescentul a fost declarat în moarte cerebrală de medicii de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Grigore Alexandrescu, iar părinții, despărțiți, dar uniți în durere, și-au dat acordul pentru prelevarea de organe.

Antonio, eroul de 16 ani care a salvat cinci vieți

Miercuri, 27 mai, (aproximativ la ora 17.45) s-au încheiat la Secția de Urologie din Institutul Clinic Fundeni cele două transplanturi de rinichi prelevați de dimineață de la adolescentul erou.

Încă două vieți au fost salvate, pacienții fiind dializați, în insuficiență renală terminală. Este vorba despre un bărbat de 38 de ani, respectiv o femeie de 40 de ani. Intervențiile au fost coordonate cu succes de conf. univ. dr. Cătălin Baston, medic primar Urologie. Acesta a fost asistat de șef lucrări dr. Silviu Margaritis, dr. Ionuț Manea (ambii medici primari), asist. univ. dr. Oana Moldoveanu și asist. univ. dr. Lucas Discălicău (ambii medici specialiști). A dat anestezie dr. Iulia Negru, medic primar ATI. Recoltarea rinichilor a fost făcută la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Grigore Alexandrescu de asist. univ. dr. Claudiu Codoiu, medic primar Urologie.

Ficatul copilului-erou a fost transplantat cu succes unui adolescent de 17 ani la Institutul Clinic Fundeni de echipa prof. dr. Vlad Brașoveanu. Pacientul suferea de ciroză autoimună în stadiu terminal, era sub supraveghere atentă de mult timp de gastroenterologi. Operația a durat trei ore și jumătate, iar anastomoza arterei hepatice (cea care hrănește organul) a fost efectuată de dr. Dragoș Zamfirescu, unul dintre cei mai buni microchirurgi din lume. Alături de prof. dr. Brașoveanu au fost chirurgii Gabriel Popescu, medic primar, Ovidiu Măgdoiu și Adriana Ion – medici rezidenți. A dat anestezie conf. dr. Ecaterina Scărlătescu, mâna dreaptă a prof. univ. Dana Tomescu.

Inima adolescentului din Chitila a fost transplantată cu succes la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca de prof. dr. Horațiu Moldovan, șeful secției de Chirurgie Cardiovasculară. Operația a durat șapte ore, iar cordul a fost primit de un bolnav cronic de 50 de ani care suferea de cardiomiopatie dilatativă, o boală care i-a creat o insuficiență cardiacă gravă.

Eroul de 16 ani, înmormântat chiar de Ziua Copilului

În timp ce cinci familii și-au regăsit speranța și privesc cu încredere spre viitor, familia lui Antonio se pregătește să-și conducă fiul pe ultimul drum.

Tânărul erou din Chitila, care și-a sacrificat viața încercând să o salveze pe cea a prietenei sale, va fi înmormântat astăzi, 1 Iunie, chiar de Ziua Copilului.

