Printre cei prezenți la lansarea noii colecții care poartă semnătura celebrului designer s-au numărat Smiley, Pavel Bartoș, Cornel Ilie, Feli, Ami, Emil Rengle, Roxana Hulpe, Raluca Bădulescu, Jorge, Ovidiu Buta și Lucy Faur.

„Cred foarte mult în ideea că felul în care alegem să ne îmbrăcăm spune o poveste despre originile noastre, despre ceea ce purtăm cu noi, dar și despre cine vrem să devenim. Moda este, pentru mine, o reflecție sinceră a identității noastre, a emoțiilor, experiențelor și contrastelor care ne definesc. Iar Origin este, poate mai mult decât orice colecție de până acum, despre această întâlnire dintre memorie și viitor, dintre rădăcini și transformare”, a spus Irina Voinea despre noua ei colecție.

Un element definitoriu al colecției este direcția asumată, în premieră absolută, către zona feminină: 10 dintre cele 22 de ținute sunt create special pentru a explora complexitatea și expresivitatea corpului feminin. Această deschidere către garderoba femeilor transformă Origin în cea mai amplă și complexă colecție din cariera de până acum a designerului.

„Cred că Origin este colecția care mă apropie cel mai mult de cine sunt astăzi, ca designer și ca om. După 14 ani în care am construit piese pentru bărbați și un univers foarte puternic în jurul masculinității, am simțit că a venit momentul să îmi duc viziunea și în garderoba femeilor. Nu ca o schimbare de direcție, ci ca o continuare firească a ceea ce am construit până acum”, a adăugat designerul.

Prezent la eveniment, Emil Rengle a dezvăluit cum s-a simțit alături de ceilalți invitați: „Am simțit că m-am teleportat în universul Irinei Voinea, un univers care mă poartă mereu mai aproape de mine. A fost un eveniment special din toate punctele de vedere!”.

„A fost totul la superlativ, nu mă așteptam să fie atât de frumos. A fost absolut divin, mi-au plăcut toate piesele din colecție”, a afirmat și Ami.

„Am avut colaborări cu artiști și persoane publice foarte cunoscute din România, iar în ultimii ani brandul a început să ajungă tot mai mult și în afara țării, mai ales odată cu intrarea pe Farfetch. Internațional mi-ar plăcea foarte mult să îmbrac artiști precum Bad Bunny, Travis Scott sau The Weeknd, pentru că au un limbaj vizual foarte puternic și nu se tem să experimenteze. Cred că stilul lor s-ar traduce foarte natural în universul Irina Voinea undeva între futurism, artă și energie urbană”, a spus Irina Voinea în exclusivitate pentru Libertatea.

