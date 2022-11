Ulterior însă, nu le-a mai cerut nimeni înapoi. Este posibil ca unii dintre cei care le-au pierdut să își fi asumat paguba, fără să se mai gândească la faptul că ele ar fi putut ajunge la Poliție.

Printre bunurile găsite de la începutul acestui an în municipiul Alba Iulia se numără diverse sume de bani, portofele, un telefon, o verighetă, un ceas, carduri bancare și legături de chei.

Cel mai valoros bun găsit și nerevendicat până în prezent rămâne suma de 5.000 de euro, găsită în anul 2019 într-o toaletă publică amplasată privizoriu pe Câmpia Libertării din Blaj.

Mulți dintre cei care au pierdut bani sau obiecte nu pot face dovada deținerii acestora pentru a le putea revendica. De exemplu un tânăr din Alba Iulia spune ca a pierdut o sumă de bani dar nu a putut face dovada că este proprietarul acesteia. ” Nu stiu exact zona în care am pierdut banii, iar când am mers la poliție nu am putut să spun locația exactă”. Citește continuarea pe alba24.ro.

