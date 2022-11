Însă nu mulți dintre cei care merg în magazinele de acest fel le și promovează pe internet. În schimb, Andreea Gocia, o tânără din Alba Iulia, face asta pe canalul ei de TikTok.

A îmbinat hobby-ul ei de a merge prin magazine second hand cu ideea de promovare a unei activități și așa a început să facă filmulețe pe TikTok cu ce găsește prin magazine și târguri de vechituri.

Am stat de vorbă cu Andreea pentru a afla povestea din spatele canalului ei de TikTok care până în prezent a strâns peste 12.000 de urmăritori.

Andreea a început încă de când era prin școala generală să meargă prin magazinele second-hand din Alba Iulia. În timp a învățat brandurile și să caute hainele de calitate.

După liceu a mers la Cluj-Napoca, la facultate și automat a avut două orașe la dispoziție unde să meargă prin magazine second-hand.

Și totuși, de unde ideea cu promovarea pe TikTok?

„În momentul în care m-am apucat de TikTok, bineînțeles am avut o inspirație din România și mai multe din afară. Îmi apăreau deseori video-uri de genul pe «for you» (n.r. – etichete pe platforma de socializare) și am îmbinat pasiunea mea cu ideea de a încerca ceva nou, voiam să le arăt și altor persoane ideea de a merge în SH-uri”, a spus Andreea.

În târguri a început să meargă abia după ce a început să posteze pe TikTok.

„Până nu am început să postez pe TikTok, nu am fost niciodată în târguri. Cu timpul am început să merg și în târguri, unde chiar am găsit lucruri foarte mișto și utile și totodată ieftine”, a precizat tânăra din Alba Iulia. Citește continuarea pe alba24.ro.

ARTICOL PRELUAT DE PE ALBA24.RO

