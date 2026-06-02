Ce se întâmplă cu job-ul lui Dumbo după ce a câștigat „Desafio: Aventura”: „Probabil nu făcea nimeni chestia asta”

La scurt timp după ce a pus mâna pe marele premiu în valoare de 150.000 de euro, Dumbo a dezvăluit că banii îi va împărți cu ceilalți trei concurenți care au ajuns până în semifinală: Vladimir Drăghia, Valentin Tănase și Rafael Szabo.

Libertatea a stat de vorbă cu Marius Alexandru, pentru a afla dacă nu s-a gândit și să investească banii câștigați, decât să-i împartă cu alți concurenți. „Nu e cazul! Probabil nu făcea nimeni chestia asta. M-am bucurat de joc, mă bucur că am câștigat, mi-am dovedit mie că am meritat să câștig. Dar repet, e mai bine să fii om decât să…”, a spus Dumbo pentru Libertatea.

Dumbo lucrează pentru Primăria din Agigea

Astfel că am fost curioși să aflăm ce job are în prezent câștigătorul de la „Desafio: Aventura”. „În timpul liber sunt practicant de frizerie. Am prieteni pe care îi tund așa, ne mai prostim noi acolo, la noi. (n.r. – râde) Și am un job, lucrez în cadrul unui S.R.L. al Primăriei din Agigea. Sunt șofer pe o macara și colectez vegetalul, iarba… de la oameni de acasă”, a adăugat Dumbo în exclusivitate pentru Libertatea.

Iar acesta a ținut să precizeze că va rămâne în continuare cu jobul său: „Da, bineînțeles că rămân. Da, rămân! Chiar am zis: indiferent de ce se va întâmpla, orice proiect ar face PRO TV și m-aș înscrie și aș participa, voi continua acolo la Primărie. E viața mea acolo”!

Vrea să meargă și în alte emisiuni de la PRO TV

Mai mult decât atât, Dumbo a spus și că vrea să mai participe la alte show-uri de la PRO TV. „E primul show la care particip și direct l-am câștigat. Și ce frumos l-am câștigat… Aș vrea să mai merg și la alte emisiuni! Să vedem dacă mai face PRO TV ceva. Chiar vreau să mă înscriu și să particip”, a adăugat el pentru Libertatea.

În finalul interviului, concurentul de la „Desafio: Aventura” a dezvăluit că prietenii săi nu au știut cât de departe a ajuns el în show-ul de la PRO TV, până nu au văzut la TV.

„Prietenii mei n-au știut niciodată ce se întâmplă în emisiune. De exemplu, am văzut finala cu o grămadă de lume și habar n-aveau ce se întâmplă. S-au bucurat ca niște copii pentru mine. Nu s-a schimbat nimic, pentru că pe mine mă cunoaște toată lumea în Agigea că sunt o persoană foarte activă. Și știau că e pentru mine un astfel de show. Au și zis că altul nu putea să meargă de la noi, de acolo, din Agigea. Decât unul: eu”, a încheiat Marius Alexandru interviul pentru Libertatea.

