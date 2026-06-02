Imagini rare din copilăria celor mai iubite vedete din România. Puțini le-ar recunoaște

Delia, zâmbetul care a cucerit fanii încă din primele luni de viață

Delia Matache este una dintre cele mai cunoscute artiste din România, iar o fotografie publicată pe rețelele sociale i-a surprins pe urmăritori.

În imagine, Delia apare pe vremea când avea doar câteva luni. Cu ochii mari, un zâmbet inocent și părul prins cu un pampon, artista a stârnit numeroase reacții din partea fanilor, care au remarcat că trăsăturile sale s-au păstrat de-a lungul anilor.

Smiley, elegant încă de la șase ani

O altă fotografie care a atras atenția este cea cu Smiley în copilărie. Îmbrăcat într-o cămașă și o cravată, cu un zâmbet discret și privirea atentă, artistul apărea încă de atunci ca un copil curios și plin de energie.

Imaginea a fost apreciată de fani, care au observat asemănarea izbitoare dintre Smiley din prezent și cel din fotografia de acum câteva decenii.

Antonia și anii petrecuți în Statele Unite

Antonia a petrecut o mare parte din copilărie în Statele Unite, unde a locuit alături de mama sa și de tatăl adoptiv. Artista a publicat pe Instagram o fotografie realizată în acea perioadă. Îmbrăcată în pijamale roz și cu flori în păr, Antonia zâmbește din mijlocul patului.

În trecut, cântăreața a vorbit și despre faptul că și-ar fi dorit un frate sau o soră. „Mi-am dorit sa am un frate sau o soră pentru ca uneori e greu să fii singur la părinți. Este mult mai bine să ai cu cine să te joci, să te cerți, să petreci timpul…”

Alex Velea și amintirile unei copilării obișnuite

Alex Velea a descris copilăria sa drept una fericită și lipsită de griji. „A fost foarte frumoasă, fericită, normală, cu o situație materială normală”.

Artistul a povestit și că pasiunea sa pentru haine a început încă din adolescență. „Am început să vând haine. Vindeam în casă. Mama s-a enervat la un moment dat”.

Connect-R, fotografia care a atras imediat atenția fanilor

Connect-R este unul dintre artiștii care comunică frecvent cu urmăritorii săi. Recent, acesta a publicat o imagine din copilărie care a strâns numeroase reacții și comentarii din partea fanilor.

Fotografia a fost apreciată pentru naturalețea și autenticitatea momentului surprins.

Mira, imagine rară din copilărie

Puțini dintre fanii Mira știau cum arăta aceasta în copilărie. Cântăreața a publicat o fotografie mai veche cu ocazia zilei mamei sale, oferindu-le urmăritorilor ocazia să descopere o latură mai puțin cunoscută a vieții sale. Imaginea a devenit rapid virală în mediul online.

Speak și fotografiile care au stârnit nostalgie

Speak a ales să le arate fanilor imagini din copilărie în care apare lângă bradul de Crăciun și alături de Moș Crăciun.

Într-o altă fotografie, artistul poartă un costum popular românesc, imagine care a fost apreciată de internauți. Fotografiile oferă o imagine a unei copilării obișnuite, petrecute departe de lumina reflectoarelor.

Mihai Bendeac și pasiunea care a început din copilărie

Și Mihai Bendeac și-a surprins urmăritorii cu o fotografie de colecție. Actorul apare la volanul unei mașinuțe de jucărie, semn că pasiunea sa pentru automobile era prezentă încă de la o vârstă fragedă.

Imaginea a fost apreciată de fani, care au remarcat că expresia și trăsăturile sale sunt aproape neschimbate.

Fotografii care au readus în prim-plan amintirile copilăriei

Imaginile publicate de vedete au generat numeroase reacții în mediul online și au oferit fanilor ocazia de a descoperi o altă latură a artiștilor și actorilor pe care îi urmăresc astăzi.

Dincolo de celebritate, fotografiile surprind momente simple și autentice, din perioada în care Delia, Smiley, Antonia, Alex Velea, Connect-R, Mira, Speak sau Mihai Bendeac nu erau încă nume cunoscute publicului larg.

Cum arată văduva lui Sergiu Nicolaescu acum. În ce ipostază a fost surprinsă alături de actualul soț și ce legătură incredibilă există între cei doi bărbați
Ce s-a aflat acum despre tânărul de 22 de ani care și-a omorât tatăl, pe stradă, de 1 iunie, la Piatra Neamț
Exclusiv: Maurice Munteanu, primele declarații despre Asia Express. Ce l-a impresionat cel mai mult și cum s-a înțeles cu Connie Preda: „M-a pus foarte mult pe gânduri.” Video
Escapadă romantică înainte de a veni la reunirea lotului. Noua iubită a stoperului de la Tottenham e model
După eliminare, Sorana Cîrstea a spus cine ar vrea să câștige Roland Garros: „O ador”
Felicitări! Tânărul deputat din România s-a căsătorit cu artista pe care ai văzut-o la EUROVISION și la „Vocea României”! Nuntă mare, cu vedete și politicieni
Daciana și Victor Ponta, din nou ca o familie la absolvirea Irinei! Wow, cum s-a îmbrăcat Daciana la festivitate și la întâlnirea cu fostul soț! Surioara adoptată și fratele vitreg, imagini rare cu Irina Ponta
A costat peste 20.000 de lei! Detaliul ascuns din vila de lux în care locuiesc Adela Popescu și Radu Vâlcan! Imagini uluitoare din interiorul casei în care cele două vedete își cresc copiii
O navă cargo s-a izbit de un ponton la Tulcea: „S-a înfipt cu prova. Abia plecase nava de pasageri” | VIDEO
Profesorii și directorii pot calcula ce salariu vor primi în 2027: câți bani vor primi conform noii legi a salarizării
SURSE Olguța Vasilescu nu vrea guvern tehnocrat. Îl împinge pe Grindeanu să meargă premier
Ioana Tamaș, în centrul atenției la un concert din Istanbul. Soția lui Gabi Tamaș a fost însoțită de Adelina Pestrițu
Tarifele RCA se dublează în piață. Creștere oficială de 12% raportată de ASF.
Ioana Grama, prima reacție după ce s-a zvonit că l-ar fi înșelat pe fostul ei soț cu Bogdan Vlădău. Cum a răspuns acuzațiilor: „Nu am putut să mă abțin…”
Detalii neștiute din trecutul lui Demeter Andras Istvan, fostul Ministru al Culturii, care a demisionat. Ce s-a aflat despre relația lui cu Maia Morgenstern și câți copii au împreună
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Ce se întâmplă cu job-ul lui Dumbo după ce a câștigat „Desafio: Aventura”: „Probabil nu făcea nimeni chestia asta”
S-a afișat în costum de baie după ce a slăbit 30 de kilograme! Schimbarea radicală prin care a trecut Gabriela Cristea! Îndrăgita prezentatoare TV a uimit pe toată lumea
Vremea de mâine 3 iunie. Se încălzește în cea mai mare parte a ţării, dar revin ploile și vijeliile
Ultima oră! Se pleacă pe capete! Demisie grea în televiziune, era ultimul de la care ne așteptam să facă asta! Unul dintre cei mai cunoscuți și influenți bărbați de la TV a dat vestea acum
„Îl devorează cu privirea” » Cu cine a fost surprinsă dansând iubita lui Kylian Mbappe
Protest original contra patronului clubului » Fanii s-au hotărât să cumpere spațiu publicitar în Time Square!
Nicușor Dan, ”tras de urechi” de reprezentantul Rusiei la ONU pentru declarațiile despre dronă: ”Face...”
EXCLUSIV | Un an fără Teodora Marcu. Imaginile care sfâșie sufletul de la mormântul tinerei ucise. Ce a făcut familia în locul în care timpul pare că s-a oprit
Adenomul de prostată - de la diagnostic la tratament
Primele măsuri după ce o dronă s-a prăbușit în Galați, anunțate de Nicușor Dan: „Consulul Rusiei de la Constanţa a fost declarată persoană non grata, iar consulatul se va închide”
Ce au putut să găsească medicii pe corpul polițistului ucis de propriu fiu la Piatra Neamț. Totul i-a șocat chiar și pe ei
Foc puternic la un restaurant din București! Pompierii au intervenit cu 11 autospeciale
Traian Băsescu anticipează mișcarea lui Nicușor Dan pentru un premier fără partid: „Este o eroare!”
Constantin Toma, primarul din Buzău, și-a dat demisia din funcțiile de conducere din PSD
Povestea frumoasă a inginerului român crescut în Spania, care își aduce prietenii străini să descopere România: „Nu vreau să mă întorc aici doar ca turist”
Cum a reacționat Ion Țiriac după ce Sorana Cîrstea a pierdut în 57 de minute la Roland Garros. Miliardarul a văzut meciul de pe Philippe-Chatrier
Cum au fost întâmpinați frații Tate în Rusia (Video)
