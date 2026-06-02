Imagini rare din copilăria celor mai iubite vedete din România. Puțini le-ar recunoaște

Delia, zâmbetul care a cucerit fanii încă din primele luni de viață

Delia Matache este una dintre cele mai cunoscute artiste din România, iar o fotografie publicată pe rețelele sociale i-a surprins pe urmăritori.

În imagine, Delia apare pe vremea când avea doar câteva luni. Cu ochii mari, un zâmbet inocent și părul prins cu un pampon, artista a stârnit numeroase reacții din partea fanilor, care au remarcat că trăsăturile sale s-au păstrat de-a lungul anilor.

Smiley, elegant încă de la șase ani

O altă fotografie care a atras atenția este cea cu Smiley în copilărie. Îmbrăcat într-o cămașă și o cravată, cu un zâmbet discret și privirea atentă, artistul apărea încă de atunci ca un copil curios și plin de energie.

Imaginea a fost apreciată de fani, care au observat asemănarea izbitoare dintre Smiley din prezent și cel din fotografia de acum câteva decenii.

Antonia și anii petrecuți în Statele Unite

Antonia a petrecut o mare parte din copilărie în Statele Unite, unde a locuit alături de mama sa și de tatăl adoptiv. Artista a publicat pe Instagram o fotografie realizată în acea perioadă. Îmbrăcată în pijamale roz și cu flori în păr, Antonia zâmbește din mijlocul patului.

În trecut, cântăreața a vorbit și despre faptul că și-ar fi dorit un frate sau o soră. „Mi-am dorit sa am un frate sau o soră pentru ca uneori e greu să fii singur la părinți. Este mult mai bine să ai cu cine să te joci, să te cerți, să petreci timpul…”

Alex Velea și amintirile unei copilării obișnuite

Alex Velea a descris copilăria sa drept una fericită și lipsită de griji. „A fost foarte frumoasă, fericită, normală, cu o situație materială normală”.

Artistul a povestit și că pasiunea sa pentru haine a început încă din adolescență. „Am început să vând haine. Vindeam în casă. Mama s-a enervat la un moment dat”.

Connect-R, fotografia care a atras imediat atenția fanilor

Connect-R este unul dintre artiștii care comunică frecvent cu urmăritorii săi. Recent, acesta a publicat o imagine din copilărie care a strâns numeroase reacții și comentarii din partea fanilor.

Fotografia a fost apreciată pentru naturalețea și autenticitatea momentului surprins.

Mira, imagine rară din copilărie

Puțini dintre fanii Mira știau cum arăta aceasta în copilărie. Cântăreața a publicat o fotografie mai veche cu ocazia zilei mamei sale, oferindu-le urmăritorilor ocazia să descopere o latură mai puțin cunoscută a vieții sale. Imaginea a devenit rapid virală în mediul online.

Speak și fotografiile care au stârnit nostalgie

Speak a ales să le arate fanilor imagini din copilărie în care apare lângă bradul de Crăciun și alături de Moș Crăciun.

Într-o altă fotografie, artistul poartă un costum popular românesc, imagine care a fost apreciată de internauți. Fotografiile oferă o imagine a unei copilării obișnuite, petrecute departe de lumina reflectoarelor.

Mihai Bendeac și pasiunea care a început din copilărie

Și Mihai Bendeac și-a surprins urmăritorii cu o fotografie de colecție. Actorul apare la volanul unei mașinuțe de jucărie, semn că pasiunea sa pentru automobile era prezentă încă de la o vârstă fragedă.

Imaginea a fost apreciată de fani, care au remarcat că expresia și trăsăturile sale sunt aproape neschimbate.

Fotografii care au readus în prim-plan amintirile copilăriei

Imaginile publicate de vedete au generat numeroase reacții în mediul online și au oferit fanilor ocazia de a descoperi o altă latură a artiștilor și actorilor pe care îi urmăresc astăzi.

Dincolo de celebritate, fotografiile surprind momente simple și autentice, din perioada în care Delia, Smiley, Antonia, Alex Velea, Connect-R, Mira, Speak sau Mihai Bendeac nu erau încă nume cunoscute publicului larg.

