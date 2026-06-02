Traian Băsescu anticipează mișcarea lui Nicușor Dan pentru un premier fără partid: „Este o eroare!”

Băsescu: „Nu merge cu premier surogat”

Traian Băsescu respinge varianta unui premier fără partid parlamentar și spune că România are nevoie de un guvern cu susținere clară în Parlament.

„Nu merge cu «premier surogat»”, a scris fostul președinte pe Facebook. El susține că întârzierea desemnării premierului și a formării guvernului afectează situația politică, economică, socială și de securitate a țării și spune că partidele parlamentare pun orgoliile, interesele de partid și interesele clientelei politice înaintea nevoii ca România să aibă un guvern stabil.

„Tergiversarea desemnării unui premier și a formării unui guvern solid, cu o susținere certă în Parlament, deteriorează rapid situația politică, economică, socială şi de securitate a țării, agravate şi de faptul că şeful armatei este pus sub urmărire penală”, a scris Traian Băsescu.

El a criticat și modul în care partidele își negociază pozițiile, prin condiții și acuzații reciproce.

„Din păcate, pentru partidele parlamentare orgoliile, interesele de partid şi ale clientelei politice sunt mai presus de interesul ca ţara să beneficieze de un guvern solid într-o perioadă de criză”, a transmis fostul președinte.

Băsescu cere un premier asumat de PNL sau PSD

Traian Băsescu susține că partidele din alianță nu pot justifica blocarea formării guvernului prin „linii roșii” și acuzații.

„Partidele Alianţei trebuie să ştie că prin «linii roşii» şi acuzaţii reciproce nu pot justifica nici sustragerea de la asumarea răspunderii şi nici sabotarea intereselor legitime ale ţării într-un moment de criză”, a scris fostul președinte.

În opinia lui Băsescu, soluția este ca premierul să vină de la un partid parlamentar care își asumă direct guvernarea.

„Singura soluție credibilă și utilă pentru țară este menținerea Protocolului Alianței și desemnarea unui premier din partea PNL, altul decât Bolojan”, a scris Traian Băsescu.

Fostul președinte spune că, dacă PNL nu își asumă funcția de premier, atunci varianta ar trebui să fie un premier de la PSD, dar nu Sorin Grindeanu.

„Sau, dacă liberalii nu își mai asumă această responsabilitate, desemnarea unui premier din partea PSD, altul decât Grindeanu”, a mai transmis el.

„Ideea unui guvern al meu este o eroare”

Traian Băsescu critică varianta unui premier fără partid parlamentar și o descrie ca pe o greșeală politică.

„Ideea unui «guvern al meu», prin desemnarea unui candidat fără partid parlamentar, este o eroare”, a scris fostul președinte.

Băsescu spune că un asemenea guvern ar porni fără forță reală și ar depinde de o susținere fragilă în Parlament.

„Dacă «guvernul meu» va fi învestit de Parlament, va fi un guvern slab cu un «premier surogat», dar şi cu un preşedinte care devine «preşedinte surogat»”, a transmis Traian Băsescu.

Avertismentul despre „tandemul surogat”

Fostul președinte susține că un guvern construit în jurul unui candidat fără partid parlamentar poate ajunge să ia decizii dure, fără să aibă puterea politică necesară pentru a rezolva problemele, dar este de părere că nici Ilie Bolojan nu poate fi premier încă o dată, considerând-o problematică din punct de vedere constituțional.

„Iar după un timp, noi toţi vom afla că «tandemul surogat» a devalizat bugetul ţării, a tăiat alocaţia pentru mame, a mărit TVA-ul, a mărit datoria ţării şi că nu poate face nimic. Asta e!”, a scris Băsescu.

