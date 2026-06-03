Sindicaliștii SANITAS organizează proteste în București, împotriva noii legi a salarizării

Sute de angajaţi din judeţe precum Arad, Sălaj, Cluj, Maramureş, Satu Mare, Constanţa şi Iaşi au anunţat pe reţelele de socializare că se îndreaptă spre Bucureşti pentru protestul organizat de Federaţia SANITAS.

Aceştia sunt prezenţi în Piaţa Victoriei şi urmează să picheteze Parlamentul. Protestul, autorizat, a început la ora 10.00.

Sindicaliștii resping proiectul privind Legea salarizării

Potrivit unui comunicat de presă transmis de SANITAS, „forma făcută publică reprezintă cea mai proastă variantă a viitoarei legi şi este departe de angajamentele şi principiile discutate cu reprezentanţii guvernului în ultimele luni de negocieri”.

Sindicaliştii acuză că în loc să aducă majorări salariale, legea ar putea plafona sau reduce veniturile pentru o mare parte dintre angajaţi.

„Reducerea sporurilor loveşte direct în veniturile reale ale celor care lucrează în condiţii dificile, în ture, în regim de asigurare a continuităţii şi sub presiune.

Compensaţiile propuse nu acoperă pierderile şi nu reechilibrează impactul financiar. Nu putem accepta ca veniturile oamenilor să fie prezentate artificial ca fiind protejate, în timp ce realitatea din statele de plată va demonstra contrariul”, au subliniat reprezentanţii SANITAS.

Sindicaliștii din Sănătate spun că „legea este incompletă şi inechitabilă”

Sindicaliştii critică dur proiectul, afirmând că acesta „nu tratează echilibrat categoriile profesionale şi creează noi diferenţe şi noi nedreptăţi în sistem”.

Mai mult, aceştia acuză că anumite categorii de salariaţi au fost pur şi simplu omise din lege.

„Diferenţa dintre ceea ce SANITAS a negociat luni de zile împreună cu Ministerul Sănătăţii şi ceea ce este prezentat acum este majoră şi greu de explicat.

Nu putem considera acest proiect rezultatul unui dialog social real atunci când elementele esenţiale discutate şi asumate în procesul de negociere nu se regăsesc în forma introdusă de Ministerul Muncii în procesul de transparenţă decizională”, au transmis sindicaliştii.

Sindicaliștii din Sănătate critică dur Guvernul Bolojan

Preşedintele Federaţiei SANITAS, Iulian Pope, a acuzat că proiectul actual al legii salarizării este „pe genunchi” şi că priorităţile financiare au fost stabilite pentru parlamentari şi personalul din ministere.

„SANITAS solicită retragerea proiectului în forma actuală şi reluarea imediată a negocierilor reale, pe baza angajamentelor asumate şi a respectului faţă de angajaţii din Sănătate şi din Asistenţă socială (…) Negociem pe acest subiect de doi ani şi n-aţi respectat niciuna dintre cele trei forme la care aţi ajuns după discuţiile cu partenerii sociali”, a declarat Pope.

Proiectul pentru noua Lege a salarizării este în dezbatere publică

Proiectul legii salarizării a fost prezentat recent de ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, şi se află în dezbatere publică.



Totuşi, documentul a generat nemulţumiri în rândul mai multor categorii profesionale, care au anunţat proteste faţă de prevederile incluse. SANITAS avertizează Guvernul că fără modificări substanţiale, legea va adânci inechităţile şi va afecta grav veniturile angajaţilor din sănătate şi asistenţă socială.

În cursul zilei de marți, angajații ANAF au anunțat proteste spontane în mai multe județe din cauza legii salarizării. Parchetele și judecătoriile anunță că își suspendă și ele activitatea în cursul zilei de joi, 4 iunie.

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