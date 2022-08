Nevoia de afecțiune. La prima vedere, putem fi tentați să considerăm această nevoie tipic feminină. Însă am descoperit de fiecare dată în cadrul ședințelor de psihoterapie de cuplu că nu este așa. Fiecare dintre cei doi își poate dori să fie alintat, dezmierdat, complimentat sau lăudat. Primim această afecțiune mai mult sau mai puțin în familia de origine și ne dorim să ne bucurăm de ea și în cuplu. Dacă am primit acasă, o vrem pentru că așa suntem obișnuiți. Dacă nu am primit,

o cerem pentru că am tânjit mereu după ea și ne gândim că o vom obține de la partener.

Nevoia de confirmare. Confirmarea din partea partenerului/ei poate constitui o garanție în plus că am realizat ceva important pentru noi înșine. De aceea, ori de câte ori avem o luptă câștigată, avem nevoie de partener să ne laude sau să ne recunoască meritul pentru a simți cu adevărat roadele izbânzii. De asemenea, în cazul în care nu am reușit ceea ce ne-am propus, avem nevoie de susținere și înțelegere, pentru a ne putea continua lupta, pentru a avea puterea de a spera la un viitor succes.

Nevoia de atenție. Fiecare își dorește să primească atenția celuilalt. Atunci când își exprimă temerile, fricile, planurile sau atunci când ne dorim pur și simplu să ne simțim ascultați pentru a primi un sfat sau o încurajare. Ori pentru a ne putea descărca de povara unor întâmplări care ne domină sau ne depășesc posibilitatea de a înțelege de ce ni se întâmplă anumite lucruri pe care le considerăm nedrepte. Atenția celuilalt ne poate ajuta să ne simțim înțeleși, sprijiniți, ceea ce ne demonstrează că avem lângă noi un partener cu care putem forma cu adevărat o echipă în lupta cu greutățile vieții.

Nevoia de sex. De cele mai multe ori această nevoie este arzătoare la început, pentru ca, în timp, să se dezvolte diferit la cei doi. În acest context avem nevoie să putem comunica deschis ceea ce ne dorim, fără a ne simți respinși sau să credem că flacăra dorinței s-a stins.

O comunicare corectă ne poate ajuta să ne exprimăm dorințele, dar și să înțelegem care pot fi nevoile celuilalt. Cum, de altfel, ne poate ajuta să ne calibrăm reciproc, pentru a avea o viață sexuală împlinită.

Nevoia de libertate. Fiecare avem nevoie, pe lângă timpul petrecut împreună, și de propria libertate. Avem nevoie de libertatea de a decide ce este mai bun pentru noi, separat, dar și împreună. Avem nevoie de libertatea de a decide când și cum ne putem comunica dorințele, visurile, aspirațiile, pentru care putem avea nevoie doar de sprijin și înțelegere, pentru a simți că ne construim viața așa cum ne dorim. Fără a trebui să fac, să gândesc sau să decid doar ceea ce își dorește partenerul/a de la mine, independent de nevoile mele.

Nevoia de a decide pentru mine însămi cum îmi doresc să îmi clădesc viitorul. În acest sens, îmi pot dori o carieră anume, o alimentație care să mă facă să mă simt bine, un sport care mă poate ajuta să mă descarc de energiile negative pentru a putea ulterior să mă aplec cu toată dragostea spre partener/a, simțind că sunt înțeles.

Nevoia de a avea un anumit tip de relație, mai apropiată sau mai puțin apropiată cu familia de origine. Sunt persoane care au nevoie să vorbească sau să se întâlnească des cu părinții, așa cum, de altfel, sunt persoane care au un mare conținut traumatic în relația cu familia de origine. Fiecare partener ar trebui să aibă libertatea de a decide care îi sunt nevoile legate de familia de origine, pentru a putea avea un echilibru corect între părinți, partener/ă și, eventual, viitorii copii.

Nevoia de control. La prima vedere poate părea un lucru rău și așa poate fi, dacă această nevoie este exercitată incorect. Nevoia de control a partenerului/ei ne poate ajuta foarte mult, atunci când tindem să o “apucăm” pe drumuri greșite. Nevoia de control își are rostul ei atunci când vorbim de adicția de: droguri, alcool, țigări, medicamente, jocuri de noroc, pentru că ne poate ajuta să ne depășim, prin sentimentele de dragoste și afecțiune, aceste adicții ce ne fac rău personal, dar și la nivel de cuplu. De asemenea, ne mai poate face bine nevoia celuilalt de control dacă avem prieteni toxici sau dacă avem un job toxic de care nu suntem conștienți.

Nevoia de a avea copii. Numărul acestora, momentul potrivit în care îi aducem pe lume, cât și modul în care îi creștem sau îi educăm pot fi tot atâtea subiecte de ceartă ce pot produce traume majore. De aceea, și în această privință, comunicarea scenariului de viață al fiecăruia, cu argumente solide, poate duce la o decizie care să consolideze cuplul.

Nevoia de relaxare. Fiecare putem percepe diferit cum ne dorim să ne satisfacem această nevoie. Sunt persoane care au nevoie, pe lângă activitățile petrecute în cuplu, și de alte activități în afara cuplului, alături de prieteni, sau își pot dori, în anumite momente, să fie pur și simplu singuri pentru a se putea relaxa.

Nevoia de comunicare. Este una dintre cele mai complexe nevoi, ce poate cuprinde toate nevoile enunțate mai sus. Este cea mai cuprinzătoare și ar trebui să conțină, în funcție de nevoile fiecăruia: sentimente, dorințe, scenarii, laude, complimente. Este important să învățăm cum putem să ne exprimăm din perspectiva asertivă, dar și din punct de vedere sentimental. Pentru că, prin comunicare, ne exprimăm sentimentele, dorințele, temerile sau planurile. Exprimarea și ascultarea trebuie să se întrepătrundă perfect pentru a primi, dar și pentru a oferi tot ceea ce ne dorim.

În concluzie, modul în care ne dovedim dragostea este complex și necesită câteva elemente care să țină seama de amândoi. În cazul în care considerați că aveți anumite probleme, regăsindu-vă în descrierile de mai sus, vă puteți folosi de acestea pentru a vă construi un model de comunicare prin care să vă exprimați dorințele, demonstrându-i și celuilalt ce este important pentru voi.

De cele mai multe ori, cea mai mare greșeală în comunicarea din cuplu constă în faptul că fiecare consideră că propriile dorințe sunt importante, uitând și de cele ale partenerului/ei.

Dacă nu reușiți singuri, puteți apela cu încredere la un terapeut de cuplu ce vă poate ajuta să vă calibrați discursul, reușind să exprimați ceea ce vă doriți, ascultându-l și pe celălalt, pentru a găsi mai apoi alchimia care leagă viața în doi, plină de satisfacții și bucurii.

Text: psih. Constantin Cornea

