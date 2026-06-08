Gabi Tamaș a reușit să câștige Survivor România 2026 în urma votului publicului, după cum a anunțat prezentatorul Adi Vasile.

Gabi Tamaș a ajuns în finala Survivor România 2026 alături de Lucian Popa

„Au fost peste 30.000 de voturi, iar campionul, cu o diferență clară, este Gabriel Tamaș”, a spus Adi Vasile la finalul unei ediții care a fost transmisă și live, dar a avut și bucăți înregistrate.

Gabriel Tamaș a ajuns în finala Survivor România 2026 alături de Lucian Popa, pe care l-a învins datorită votului publicului, între cei doi finaliști neexistând un duel pe traseu.

La scurt timp după ce a fost anunțat că a câștigat Survivor România 2026 și a primit marele trofeu, Gabi Tamaș a rostit și câteva cuvinte în direct la Antena 1.

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„Mă bucur! Ați văzut cum s-au bucurat toți concurenții. Asta înseamnă că i-am marcat pe toți într-un mod sau altul. Vreau să dedic acest premiu celor care m-au criticat: pentru voi este ăsta! Cei care mă iubesc știu cu adevărat cine sunt eu”, a spus Gabi Tamaș.

Antena 1 i-a încurajat pe fani să-l felicite pe Gabi Tamaș

După ce finala Survivor România 2026 s-a încheiat, pe pagina de Instagram a show-ului de la Antena 1 a apărut și un mesaj prin care fanii erau încurajați să-i trimită mesaje de felicitări câștigătorului.

„Voi ați decis: Gabi Tamaș este campionul Survivor 2026! Felicitări pentru un parcurs senzațional. E momentul să îl felicităm pe câștigătorul titlul și al premiului de 100.000 de euro”, au scris cei de la Antena 1 pe internet.

Postarea s-a viralizat rapid și în mai puțin de 12 ore a adunat aproape 2.500 de like-uri și peste 200 de comentarii.

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