Eugen Tomac, numit în octombrie 2025 consilier prezidențial onorific pentru relația cu românii de pretutindeni, este varianta de prim-ministru pe care președintele Nicușor Dan a propus-o pe 4 iunie. Din acel moment, Tomac are la dispoziție 10 zile pentru a prezenta Parlamentului programul de guvernare și lista miniștrilor, ca să ceară votul de încredere. Foarte important, Tomac a explicat când a fost nominalizat premier că va prezenta „un Guvern tehnic, nu unul politic”.

În acest moment, după trei zile de discuții, cinci persoane au confirmat 100% că vor să facă parte din viitorul Executiv, dacă acesta va trece de Parlament.

Surprizele vin de la Ministerul Muncii, unde va fi propusă Diana Morar, și de la Ministerul Dezvoltării, unde va fi propus sociologul Vladimir Ionaș, potrivit informațiilor Libertatea.

Lista celor cinci miniștri confirmați este următoarea:

Ministerul de Externe – Luca Niculescu

Ministerul Educației – Sorin Costreie

Ministerul Culturii – Adrian Papahagi

Ministerul Muncii – Diana Morar

Ministerul Dezvoltării – Vladimir Ionaș

În privința celorlalte ministere, lucrurile nu sunt certe și încă sunt discuții. Totuși, conform surselor Libertatea, variantele Ștefan Busnatu și Cătălin Cîrstoiu, vehiculate în presă pentru Ministerul Sănătății, nu mai sunt de actualitate.

De asemenea, Mihnea Motoc și Dragoș Pîslaru sunt favoriți pentru a prelua Ministerul Apărării, respectiv Ministerul Proiectelor Europene, potrivit surselor politice ale Libertatea.

În total sunt 16 ministere. Eugen Tomac urmează să prezinte lista finală la începutul săptămânii viitoare șefilor de partide de la PNL, USR, PSD și UDMR, în încercarea de a obține cele 233 de voturi necesare în Parlament pentru învestirea Guvernului său.

România are premier desemnat după mai bine de o lună de criză politică

România a intrat în criza politică pe 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 23 aprilie, miniștrii partidului condus de Sorin Grindeanu și-au depus demisiile.

Apoi, pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut după 11 luni de la învestire. Au fost 281 de voturi pentru, adică exact numărul de voturi cu care a fost demis și premierul Florin Cîțu în octombrie 2021. În aceeași zi, dar după câteva ore, PNL a anunțat că trece în opoziție. Seara, președintele Nicușor Dan a declarat: „Vom avea un nou Guvern într-un termen rezonabil”.

Consultările formale de la Palatul Cotroceni cu PSD, PNL, USR, UDMR și AUR, pentru desemnarea unui premier care să formeze un Guvern, au început abia pe 18 mai și s-au finalizat cu nominalizarea lui Eugen Tomac premier pe 4 iunie.