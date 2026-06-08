De-a lungul timpului, Denise Rifai și Dan Alexa au fost surprinși împreună în mai multe ocazii, iar imaginile apărute în spațiul public au alimentat speculațiile potrivit cărora cei doi ar fi format un cuplu.

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Invitată în podcastul lui Cătălin Măruță, prezentatoarea TV a decis să vorbească despre acest subiect și să lămurească informațiile care au circulat în presă.

Întrebată direct despre relația cu fostul fotbalist, Denise Rifai a răspuns fără ezitare: „Nu a fost o relație. Știi care e speța, Cătălin? E ciudat când oamenii nici măcar nu te sună să te întrebe nimic. A fost o adevărată lună de… Au fost cu noi doi la numerolog, adică s-a ajuns la o demență. Eu cu omul nu mă cunoșteam.”

Ce a spus jurnalista despre zvonurile apărute în presă

În cadrul discuției, Cătălin Măruță a încercat să clarifice natura relației dintre cei doi.

Cătălin Măruță: „Deci ideea e în felul următor: tu cu Dan Alexa nu ați avut niciodată nimic în comun.”

Denise Rifai: „Nu.”

Cătălin Măruță: „Nicio legătură, doar prieteni, amici, doi oameni care se cunosc.”

Denise Rifai: „Da.”

Jurnalista a explicat că nu a existat niciun motiv pentru care o eventuală relație ar fi trebuit ascunsă.

„Dacă era, noi nu ne-am fi ascuns”

Denise Rifai a subliniat că atât ea, cât și Dan Alexa erau liberi în momentul în care au apărut speculațiile, motiv pentru care nu ar fi avut niciun interes să ascundă o relație.

Denise Rifai: „Eu sunt o femeie foarte corectă, foarte onestă.”

Cătălin Măruță: „Deci cu Dan Alexa n-a fost, nu a existat, a fost doar un tăvălug care a venit din partea presei și care a fost perceput de oameni ca și cum voi ați avut o relație, dar n-ați avut nimic.”

Denise Rifai: „Da! Dacă noi am fi avut o relație nu m-aș ascunde, Cătălin. Eu sunt o femeie necăsătorită, el nu era bărbat căsătorit, deci nu aveam de ce să ne ascundem dacă aveam o relație.”

Cum s-au cunoscut Denise Rifai și Dan Alexa

În același podcast, Denise Rifai a povestit și contextul în care l-a cunoscut pe Dan Alexa. Întâlnirea a avut loc în cadrul emisiunii „40 de întrebări”, într-o perioadă dificilă pentru jurnalistă.

„A fost o chestie foarte frumoasă. Am avut un necaz chiar foarte mare acasă și a doua zi filmam cu el «40 de întrebări» și am ajuns la birou și el era foarte agitat și i-am zis: «Te rog eu frumos, am o zi proastă, o să fie o emisiune foarte bună, e făcută din inimă, doar relaxează-te». Când Dumnezeu vrea să-ți schimbe starea te ajută cu oameni care îți apar. A fost o emisie foarte reușită. Mi-a zis de la finalul emisiunii că să vezi cât o să se scrie despre emisiune”, a spus jurnalista.

Ce s-a întâmplat la întâlnirea surprinsă de paparazzi

Denise Rifai a explicat și episodul care a alimentat cel mai mult speculațiile privind o posibilă relație cu Dan Alexa. Este vorba despre întâlnirea celor doi într-un local din Capitală, surprinsă la acea vreme de paparazzi.

Denise Rifai: „Am fost la o cafea, el venise de la Timișoara și m-a rugat să mă duc să mă văd cu el la o cafea, iar eu, pentru că vreau să încetăm cu absurditatea asta… Eu sunt femeie. Unde să mă văd cu un bărbat, invitat de-al meu? Politician, actor, fotbalist, sportiv, orice ar fi el. Am mers în spațiul public. Mai mult, omul venise, n-avea mașină, că era la Timișoara. E o demență, adică l-am lăsat la Kanal D, că lucra lângă.”

Cătălin Măruță: „Deci nicio relație, v-ați cunoscut prima dată la „40 de întrebări”, la emisiune și ați rămas amici.”

Denise Rifai: „Da, cât de cât da.”

Cătălin Măruță: „Și pe lângă asta e și un tip foarte mișto.”

Denise Rifai: „E un tip ok Dan, da, dar nu a fost să fie.”

Deși imaginile cu Denise Rifai și Dan Alexa au generat numeroase comentarii și speculații de-a lungul timpului, jurnalista a afirmat că între ei nu a existat o relație amoroasă. Potrivit declarațiilor sale, cei doi s-au cunoscut prin intermediul emisiunii pe care o realiza și au rămas în relații amicale.

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