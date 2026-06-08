Eugen Tomac, consultări cu PNL, USR și PSD

Conform programului anunțat de echipa sa de comunicare, Tomac are programate astăzi trei întâlniri succesive cu principalele partide parlamentare. Prima întâlnire a avut loc cu liderii PNL, la ora 11.00, urmată de o discuție cu USR, la 14.00, iar ultima rundă s-a desfășurat cu reprezentanții PSD, începând cu ora 17.00.

„Aceste consultări sunt esențiale pentru a stabili liniile de colaborare și a identifica sprijinul necesar pentru un guvern stabil”, a declarat echipa premierului desemnat. În cadrul acestor întrevederi, fiecare partid și-a prezentat poziția față de viitoarea formulă guvernamentală. Tomac a anunțat că, după fiecare rundă de discuții, va susține o declarație de presă pentru a comunica concluziile preliminare și direcțiile principale stabilite.

Aceste consultări politice vor continua și marți, în funcție de rezultatele obținute în prima zi. Nominalizarea lui Eugen Tomac ca prim-ministru vine după aproape o lună de la demiterea Cabinetului Bolojan. Președintele Nicușor Dan l-a propus pe europarlamentarul și consilierul său prezidențial în această funcție, în conformitate cu articolul 85 din Constituție.

Eugen Tomac are 10 zile la dispoziție pentru a cere votul în Parlament

Premierul desemnat are la dispoziție 10 zile pentru a solicita votul de încredere din Parlament. Pentru învestire, este necesar un sprijin de cel puțin 233 de voturi în plenul reunit al Legislativului. Tomac trebuie să prezinte atât un program de guvernare, cât și lista completă a membrilor viitorului Executiv. Consultările aflate în desfășurare vor fi decisive pentru formarea unei majorități parlamentare care să îi permită să obțină această susținere esențială.

Lista miniștrilor lui Eugen Tomac

Potrivit unor surse politice citate de Libertatea, cinci nume de miniștri sunt bătute în cuie pentru viitorul Guvern.

Lista celor cinci miniștri confirmați este următoarea:

Ministerul de Externe – Luca Niculescu

Ministerul Educației – Sorin Costreie

Ministerul Culturii – Adrian Papahagi

Ministerul Muncii – Diana Morar

Ministerul Dezvoltării – Vladimir Ionaș

De asemenea, Mihnea Motoc și Dragoș Pîslaru sunt favoriți pentru a prelua Ministerul Apărării, respectiv Ministerul Proiectelor Europene, potrivit surselor politice ale Libertatea.

În total sunt 16 ministere. Eugen Tomac urmează să prezinte lista finală la începutul acestei săptămâni șefilor de partide de la PNL, USR, PSD și UDMR, în încercarea de a obține cele 233 de voturi necesare în Parlament pentru învestirea Guvernului său.

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