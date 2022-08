Miercuri, fosta vedeta de la Keeping Up with the Kardashians, în vârstă de 41 de ani, a împărtășit o fotografie cu abdomenul la vedere după ce a fost supusă unui tratament de remodelare.

Burta vedetei este vizibil roșie în timp ce se folosea laserul Morpheus8.

„Acest lucru este un schimbare de joc!!!! Am făcut laserul Morpheous pentru a-mi strânge abdomenul”, a scris ea pe Instagram Story.

Ea l-a lăudat ca fiind „laserul ei favorit”, dar a mărturisit, de asemenea, „este dureros, dar merită!”

Cel mai recent tratament al lui Kim Kardashian vine după ce și-a demachiat fața și a dezvăluit rutina ei de îngrijire a pielii de dimineață, renunțând la produsele de make-up.

Vedeta Kardashians a distribuit pe Instagram un clip în care apare fără machiaj în timp ce își exfoliază fața cu SKKN by Kim Exfoliator, ca parte a rutinei sale matinale de îngrijire a pielii. Kim Kardashian are parte de o rutina extrem de riguroasă pe care o folosește atunci când vine vorba de îngrijirea de sine.

Am vrut să fie cât mai autentică posibil. Este foarte rar să nu mă țin de ea, pentru că, dacă vrei un rezultat, trebuie să depui efort. Evident, sunt momente în care sunt obosită, mai ales că sunt mamă, dar am făcut din asta o prioritate. Și nu durează atât de mult pe cât ai crede! Kardashian despre SKKN, care constă în nouă produse, inclusiv un scrub și picături de ulei

