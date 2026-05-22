Ce îi spunea Horia Moculescu lui Dan Negru când îl suna: „Adesea”

În cei peste patru ani de când este difuzat show-ul, 1.860 de concurenți au stat la pupitrul emisiunii fenomen, faţă în faţă cu Dan Negru, şi peste 26.000 de cuvinte au fost descoperite în spatele definiţiilor, în cele 372 de ediţii difuzate.

Într-un interviu pentru Libertatea, Dan Negru a vorbit despre ce nu se vede totuși la televizor când vine vorba despre cel mai simplu și ușor de înțeles quiz show.

Dan Negru începe un nou sezon „Jocul Cuvintelor” la Kanal D

Noul sezon „Jocul cuvintelor cu Dan Negru” va fi difuzat începând cu 23 mai 2026, în fiecare sâmbătă și duminică, de la 23.00, la Kanal D.

Libertatea: „Jocul cuvintelor cu Dan Negru” e difuzat deja de patru ani și continuă să fie lider de audiență. De ce crezi că publicul a îndrăgit acest format?

Dan Negru: Singura întrebare la care nu am știut niciodată să răspund este „De ce de 30 de ani emisiunile tale au succes?”. Și eu am stat mult pe gânduri și n-am găsit răspunsul. Poate doar că îngerașul meu are influență acolo sus. „Jocul cuvintelor” e un quiz show foarte simplu de înțeles, atractiv prin dinamică, adrenalină și concurenți în care publicul se regăsește.

Mă bucur că, iată, am intrat deja în al cincilea an de „Jocul cuvintelor” și oamenii ne urmăresc în număr atât de mare.

Ce crezi că înseamnă acest show pentru concurenți? Este o competiție cu un eventual câștig sau o provocare personală?

Depinde de concurenți! Unii vin din curiozitate, alții pentru banii, iar alții pentru faimă. Și, de cele mai multe ori, le primesc pe toate.

Te-a impresionat vreun concurent în mod special până acum?

Da! Au fost mulți concurenți care m-au impresionat. Am întâlnit zeci de oameni isteți, cu diplome, doctorate, care se pierd brusc în fața unor cuvinte simple. Aș face o teză de doctorat despre cum un om în toată firea, cu toate diplomele la el, se pierde dintr-o dată! Emoția și lumina reflectoarelor pot încurca un om care, de obicei, are răspunsurile la el.

Cine câștigă de obicei, concurentul cu cele mai multe diplome sau cel norocos?

Clar cel norocos! Cunosc oameni foarte inteligenți care nu și-au găsit drumul, pentru că, inteligenți fiind, l-au judecat și cântărit prea mult. Și cunosc „nebuni” care s-au aruncat fără întrebări pe un drum. Și au reușit! Cred că pe aceștia destinul îi iubește mai mult.

Unde și de ce crezi că se rupe filmul, ce-i face pe concurenți să piardă?

Cred că de obicei este vorba despre mirarea de a descoperi un studio de TV cu tot ce înseamnă el și peste toate mai vine si Dan Negru să „urle” la el. (n.r. – râde)

Definiția care l-a susprins pe prezentatorul TV

Există definiții care te-au surprins și pe tine?

Îmi plac „mușatismele” lui Tudor Mușatescu. Uite una: „Omul care mănâncă puțin ca să aibă bani de înmormântare somptuoasă”. Răspunsul este: „zgârcit”.

Care este sursa de inspirație pentru cuvintele din emisiune?

Noi toți! Echipa mea este formidabilă, expertă în tot ce însemna cuvinte românești. Mă suna adesea Horia Moculescu să-mi propună definiții. Pe unele chiar le-am inclus în emisiune.

Ce cuvinte îți este dor să auzi?

„Nu mă pricep”! N-o să auzi român care să spună asta!

