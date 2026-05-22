Producătorii au decis să nu-i mai prelungească contractul în urma unor neînțelegeri majore pe platourile de filmare din timpul producției pentru sezonul 2. Filmările pentru „MobLand”, sezonul 2, s-au încheiat în luna martie.

Sursele spun că Hardy nu a fost rugat să revină în serial din cauza unor probleme apărute cu producătorul executiv Jez Butterworth, 101 Studios și alții.

Un al treilea sezon nu a fost anunțat oficial în acest moment, dar având în vedere succesul serialului pe platforma de streaming, o continuare este aproape garantată. Rămâne de văzut cum va fi eliminat personajul lui Hardy din serial.

Hardy îl interpretează pe Harry Da Souza, un om de afaceri, în producția care a fost lansată pe Paramount+ primăvara trecută și a devenit rapid al doilea cel mai urmărit serial de pe platformă. „MobLand”, creat de Ronan Bennett, îi are în distribuție pe Pierce Brosnan, Helen Mirren și Paddy Considine.

Serialul urmărește familia criminală Harrigan, condusă de Conrad, personajul Brosnan, și soția sa, Maeve (Mirren). Considine îl interpretează pe fiul lor, Kevin. Butterworth a scris scenariul pentru toate cele zece episoade alături de Bennett.



Nu este prima dată când Hardy intră în conflict cu colegii de pe platourile de filmare. S-a certat cu colega sa de platou, Charlize Theron, pe platourile de filmare ale filmului „Mad Max: Fury Road”, regizorul George Miller dezvăluind ulterior că a trebuit să fie „scos din rulotă”. Kyle Buchanan a scris, de asemenea, în „Blood, Sweat, and Chrome: The Wild and True Story of Mad Max: Fury Road”, o carte despre realizarea filmului, că Hardy a fost „agresiv” în timpul filmărilor. Puck a fost primul care a relatat vestea despre „Mobland”.