Nick, pe numele său real Nicolae Marin, este împreună de aproape trei decenii cu Cătălina și au o fată de 15 ani, pe care o cheamă Andreea Marin. Artistul a declarat pentru Click! că aceasta este de multe ori comparată cu „Zâna Surprizelor” și a luat atitudine.

La încăpățânare îmi seamănă! E căpoasă, focusată pe ceea ce face. Și la talent pot să zic că mă moștenește, a început deja cu picturile. E new Andreea Marin și pe Instagram, tot așa o găsiți! Așa o cheamă pe ea! Ce vreți să-i schimb numele de familie sau ce? Pot să fie și 15 de Andreea Marin, a mea e una singură! E total altceva! O salut pe această cale pe Andreea Marin, nu am nimic cu nimeni, să nu se înțeleagă altceva! Atunci când o prezint cuiva toți mă întreabă: mă, chiar e fiica ta?! Mă mândresc cu ea. Înseamnă că sunt tânăr, nu? N-am făcut-o prea devreme, am făcut-o pe la 29 de ani. Generațiile anterioare se apucau mai devreme de treabă. Ori e ea prea dezvoltată, ori eu mă mențin! Nick, pentru Click!.

Adolescenta proaspăt intrată la liceu este pasionată de make-up și pictură, iar pe Instagram postează des imagini cu creațiile sale. Mai mult decât atât, aceasta este atrasă de lumea artistică, motiv pentru care merge ori de câte ori are timp cu tatăl său în turnee.

Uneori tata este exigent, dar per total e un tată bun. Am făcut canto până în pandemie. O să fac prima piesă cu tata atunci când o să am vocea foarte bine lucrată, peste câțiva ani, nu se știe! Pasiunea pentru pictat am descoperit-o în pandemie, am văzut că am talent. Nu prea știu să machiez pe altcineva, așa că trebuie sa merg să fac cursuri de make-up. Andreea:

De asemenea, Nick susține că are câteva rețineri în ceea ce privește introducerea fiicei sale în acest domeniu, însă dacă ea va fi pregătită, el o va susține.

„Nu o bag în studio până nu va veni ea să spună: gata, sunt pregătită să trag o piesă! Nu va fi pregătită, nu va intra! Nu o să forțez lucrurile să fac ceva împotriva voinței ei, cu toate că știm că acum se pot lucra voci.

Dacă consider eu că e pregătită și aud că merită să facă asta, atunci ok. Dacă nu, are multe alte talente: pictează, pozează, filmează. Normal că ar fi inevitabil să facem o piesă împreună, dar eu aștept, repet, să fie pregătită! Nu vreau să presez, nici să o forțez pentru că nu ies lucrurile natural”, a mai spus artistul.

