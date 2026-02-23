Victor Negrescu vrea o linie bugetară distinctă pentru sănătate în noul Cadru Financiar Multianual 2028-2034

„Viitorul buget european pe termen lung a fost tema centrală a vizitei mele în Cipru, unde, alături de Comisia pentru Sănătate a Parlamentului European, am avut întâlniri cu Președinta Parlamentului cipriot, cu ministrul sănătății și cu ministrul delegat pentru afaceri europene, în contextul exercitării de către Cipru a Președinției Consiliului UE. Discuțiile s-au concentrat pe prioritățile noului Cadru Financiar Multianual și pe necesitatea unui acord ambițios și echilibrat.

Am insistat asupra menținerii unei linii bugetare distincte pentru sănătate. Prevenția, combaterea cancerului, bolile cardiovasculare, sănătatea mintală și reziliența sistemelor medicale trebuie să aibă finanțare clară și predictibilă.

În același timp, am abordat și dimensiunea strategică a securității europene, inclusiv necesitatea dezvoltării hubului de securitate maritimă la Marea Neagră și consolidarea unui centru de competențe în materie de securitate cibernetică care să sprijine cooperarea regională și capacitatea de reacție a Uniunii.

Președinția Consiliului are un rol esențial în construirea consensului între statele membre. Este momentul ca viitorul buget european să reflecte nu doar ambiții, ci și responsabilitatea de a proteja cetățenii și de a consolida poziția strategică a Uniunii.

Voi continua să susțin un buget european puternic, orientat spre oameni și spre interesele strategice ale României și ale regiunii noastre”, a scris Victor Negrescu într-o postare pe Facebook.

Ce este Cadrul Financiar Multianual 2028-2034

Cadrul Financiar Multianual (CFM) este, în termeni simpli, bugetul pe termen lung al Uniunii Europene.

În loc să negocieze de la zero în fiecare an, statele membre ale UE cad de acord asupra unui plan financiar care se întinde, de regulă, pe o perioadă de 7 ani. Acesta stabilește limitele maxime de cheltuieli (plafoanele) pentru fiecare mare categorie de politici publice. CFM 2028-2034 marchează o evoluție clară față de bugetele anterioare:

Cu 2.000 de miliarde de euro, următorul buget al UE este cel mai mare din istorie;

Finanțarea din partea UE va fi acordată numai atunci când principiile statului de drept sunt respectate;

Pentru prima dată, se vor oferi împrumuturi sprijinite de UE (Catalyst Europe) pentru a încuraja investițiile publice în domenii strategice;

Raționalizare pentru rezultate: Mai puține programe, planuri mai simple și flexibilitatea de a acționa rapid în perioade de criză.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE