Un manifest împotriva felului în care tratăm timpul ca pe ceva dispensabil și o declarație directă despre ce înseamnă să rămâi prezent într-o lume care te vrea non-stop online, performance‑ul artistic a pornit de la piesa cu același nume, lansată recent.

„Pentru cele 24 de ore și pentru această experiență aș alege cuvântul «uman». Pentru că am trecut, cred, prin toate stările posibile prin care poate trece cineva. Am început să plâng la un moment dat… A fost mult și cu de toate. Am ales să stau 24 de ore ca să evidențiez ideea că pierdem foarte mult timp, resursa noastră cea mai valoroasă”, a spus Bianca Tilici în exclusivitate pentru Libertatea.

Bianca Tilici a stat 24 de ore într-o vitrină de pe Calea Victoriei

Experimentul artistic duce mesajul piesei într‑o zonă vizuală, emoțională și vulnerabilă. În interior, „oxigenul” putea să scadă de fiecare dată când Bianca Tilici era distrasă de la procesul creativ, o metaforă pentru felul în care ne pierdem concentrarea și ne risipim atenția.

Bianca Tilici a ales să își lase la vedere straturile mai adânci, frici, temeri, întrebări, într‑un spațiu complet transparent, pe Calea Victoriei. Și‑a arătat procesul, oboseala, blocajele, ezitările, fără filtre și fără control asupra felului în care este privită, invitând publicul să intre direct în intimitatea ei creativă.

„Aș mai repeta experiența. Aș mai sta câteva zile să mă odihnesc. A fost o experiență interesantă. Poate altă locație, poate alt oraș… ar fi interesant. Ce am crezut că va fi greu este toată adaptarea la presiune, la faptul că vin oamenii, se uită la tine, îți bat în geam… Ce nu mă așteptam să-mi fie greu e să scriu muzică… E lucrul la care mă pricep și pe care-l fac și nu mă așteptam să am un blocaj, să nu pot să scriu. Și a fost un blocaj pentru câteva ore. Nu mă așteptam ca asta să fie provocarea”, a adăugat Bianca Tilici în exclusivitate pentru Libertatea.

Reacția oamenilor a amplificat miza experimentului

Reacția oamenilor a amplificat miza performance‑ului. Mulți au venit din susținere și curiozitate, dar au ajuns, conștient sau nu, să joace rolul „distragerilor” din viața reală: îi băteau în geam în timp ce compunea, încercau să‑i atragă atenția, veneau să o trezească atunci când încerca să se odihnească. Exact felul în care, zi de zi, atenția ne este fragmentată de notificări, feed‑uri și cereri permanente de „prezență” online.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 16

„Keep fighting” este și un comentariu despre relația dintre artiști și social media, într‑un moment în care publicul vrea să știe tot timpul ce face un artist și platforme precum TikTok ajung să decidă ce piese se lansează. În acest context, Bianca Tilici vorbește despre riscul ca artiștii să-și piardă identitatea și legătura intimă cu arta lor, devenind, în primul rând, simpli executanți ai trendurilor.

„Cred că am vrut să ies din încăpere după prima oră. Eram la modul: «Doamne, scoate-mă de aici. Nu cred că pot să stau 24 de ore»! S-a simțit mult și rău din prima. Era tot stresul, era toată presiunea… Nu știam cum să stau… Voiam să ies instant.

A fost greu pe toate planurile, dar progresiv. Fizic mi-a fost greu, pentru că eram deja obosită, înainte să vin aici m-am întors din Barcelona, am avut un zbor de dimineață, am dormit două ore. Psihic a fost cel mai dificil, pentru că sunt o fire mai singuratică, mai anxioasă, nu-mi place să deranjez… A fost o terapie prin expunere ce s-a întâmplat.

Experiența asta m-a schimbat și m-a ajutat pe plan personal. Am scăpat de foarte multe fici pe care le aveam. Când am ieșit eram dezinvoltă. Și, nu știu, parcă am mai scăpat de anxietatea socială pe care o aveam”, a mai spus Bianca Tilici în exclusivitate pentru Libertatea.

Artista pregătește un minialbum

Pe durata celor 24 de ore, Bianca Tilici a construit un minialbum în timp real, sub ochii celor care urmăreau online sau de la fața locului: moodboard‑uri, sunete și idei care au prins formă chiar acolo. „Keep fighting” nu a fost despre a lucra „corect”, ci despre a lucra integral, după propriile reguli, fără compromisuri și fără a rupe atenția pentru a se adapta altor așteptări.

„Oamenii aș vrea să înțeleagă că timpul este resursa cea mai importantă, pe care noi o dăm foarte ușor distragerilor. Dacă ne organizăm mai eficient și realizăm cât de important este timpul și îl folosim pentru obiectivele noastre și pentru a lupta pentru visul nostru, este cel mai important lucru.

Trebuie să avem grijă și să ne setăm așa niște limite pentru noi, să nu ne pierdem. Pentru că eu am simțit asta pe pielea mea, m-am pierdut, eram foarte atentă la ce zic oamenii și ignoram foarte ușor ce voiam eu, ce simțeam pe interior… Că până la urmă muzica pornește din tine, din faptul că ai o pasiune pentru ceva și că trebuie să-ți asculți sufletul”, a încheiat Bianca Tilici interviul pentru Libertatea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE