Istoria Realitatea TV – Realitatea Plus, începută în 2001

Postul Realitatea TV a fost lansat în 2001, proprietar fiind fostul afacerist Silviu Prigoană, care a murit în 2024. În februarie 2002, după mai multe neclarități juridice privind acționariatul primei televiziuni de știri din România, Prigoană redevine unicul actionar prin Rosal Group.

În 2004, Prigoană a vândut pachetul majoritar către Sorin Ovidiu Vântu. În 2010, din cauza problemelor financiare și fiscale, Realitatea Media a încheiat un contract de management cu Sebastian Ghiță/Asesoft, care aducea finanțare proprie. Acest acord a produs conflicte majore între Vântu și Ghiță, duse în instanță, care au condus într-un final la vânzarea Realitatea către Elan Schwartzenberg și, ulterior, la divizarea Realitatea TV – România TV.

În mai 2011, Ioana și Ionuț Vântu, fiica și fiul lui Sorin Ovidiu Vântu, au anunțat într-o conferință de presă că acțiunile deținute în Realitatea Media au fost vândute. „Tatăl meu, Sorin Ovidiu Vântu, nu mai e în această afacere. Sorin Ovidiu Vântu a creat un brand de succes, o afacere solidă, care a adus prea multe probleme, a avut un preț foarte mare”, a spus Ioana Vântu. Tot atunci, Schwartzenberg a anunțat că a cumparat 90% din pachetul de acțiuni: „O investiție importantă, o afacere de impact național. Am acces la fonduri și investiții de până la 100 de milioane de euro pentru tot ce ar însemna dezvoltarea și susținerea acestei afaceri”.

În octombrie 2010, după numeroase dispute la CNA, Realitatea TV a obținut prelungirea licenței audiovizuale cu 9 ani.

În septembrie 2011, Realitatea Media a intrat în insolvență, proces prezentat de Elan Schwartzenberg ca fiind o reorganizare judiciară. Realitatea s-a mutat din Casa Presei pe DN1 – Șos. București-Ploiești, 172. România TV a rămas în studiourile din Casa Presei.

În noiembrie 2011, Cozmin Gușă și Maricel Păcuraru au intrat în companiile care figuraseră în acționariatul Realitatea Media. În 2014, Maricel Păcuraru a fost condamnat la închisoare, fiind ulterior eliberat condiționat.

În decembrie 2016, deși era sub control judiciar, deputatul Sebastian Ghiță a scăpat de filajul poliției și a fugit din România. El s-a dus în Serbia, sustrăgându-se urmăririi penale în dosarul în care era judecat. În plus, nu a respectat nici interdicția de a părăsi țara impusă de autorități.

În aprilie 2019, Curtea de Apel București a infirmat planul de reorganizare propus de Realitatea Media şi a trimis cauza la judecătorul sindic „în vederea intrării în faliment a debitoarei S.C. REALITATEA MEDIA S.A”. În octombrie 2019, Realitatea a pierdut căile de atac.

Prin urmare, după 8 ani de insolvență cauzate de datoriile imense, CNA a refuzat prelungirea licenței. Ultima emisiune a Realitatea TV a avut loc pe 30 octombrie 2019, iar emisia a trecut în aceeași seară pe Realitatea Plus, o firmă creată anterior, ca supapă de supraviețuire.

În ultimii ani, televiziunea care a promovat „suveranismul” a susținut că luptă cu „statul paralel” și l-a prezentat pe Călin Georgescu drept „președintele ales” al României. De altfel, câștigătorul neașteptat al primului tur al prezidențialelor din noiembrie 2024, anulate apoi de CCR, a fost trimis în judecată pentru fapte pe care le-a comis chiar la Realitatea Plus, al cărui slogan a fost „televiziunea poporului”.

După aproape 7 ani de funcționare, Consiliul Național al Audiovizualului a retras licența postului Realitatea Plus din cauza amenzilor neplătite din 2024. Este vorba de datorii de 605.000 de lei strânse din 28 de amenzi, conform paginademedia.ro. Cu toate acestea, televiziunea plătise amenzile primite în 2025.

Propunerea de retragere a licenţei Realitatea Plus a fost votată de Valentin Jucan, Monica Gubernat, Daniela Bârsan, Dorina Rusu, Ionel Palăr, Mircea Toma şi Vasile Bănescu. Georgică Severin şi Lucian Dindirică, membri CNA, s-au retras de la vot.

Cronologia acționariatului Realitatea în ultimii 25 de ani: Prigoană, Vântu, Ghiță, Schwartzenberg, Gușă, Păcuraru

Televiziunea a schimbat de-a lungul timpului mai mulți patroni – Silviu Prigoană, Sorin Ovidiu Vântu, Sebastian Ghiță, Elan Schwartzenberg, Cozmin Gușă și Maricel Păcuraru – și a trecut prin administrarea mai multor firme. Când firmele înregistrau datorii prea mari, televiziunea era trecută pe numele altor societăți comerciale ca să fenteze statul prin neplata datoriilor.

Iată cum s-au succedat mogulii media și firmele lor la Realitatea din 2001 până în prezent, așa cum au fost prezentate de Libertatea în detaliu:

Începuturile sub patronajul lui Prigoană (2001 – 2004)

2001: Silviu Prigoană înființează postul prin firma Realitatea Media. Inițial, televiziunea avea un format generalist.

2004: Silviu Prigoană vinde oficial pachetul majoritar către Sorin Ovidiu Vântu.

Patronajul lui Vântu și managementul lui Ghiță (2004 – 2011)

2004 – 2010: Postul este administrat prin Realitatea Media SA, controlată de Vântu prin offshore-ul cipriot Bluelink Comunicazione Ltd. Este perioada de maximă expansiune a trustului.

Intrarea în insolvență (2011 – 2013)

2011: Elan Schwartzenberg preia controlul prin firma Westermayer Business. Postul își mută sediul de la Casa Presei la Willbrook Platinum Center.

Binomul Gușă-Păcuraru și Realitatea Plus (2013 – 2019)

Martie 2013: Cozmin Gușă și Maricel Păcuraru preiau pachetul majoritar de acțiuni prin firma Strategies Research Investments SRL.

Hegemonia familiei Păcuraru (2019 – 2026)

2019 – 2023: Postul este administrat oficial de Geopol International SRL. Controlul este deținut de familia Păcuraru (Maricel, Alexandra și Paul Păcuraru).

