Trecerea Dunării va fi asigurată, începând de săptămâna viitoare, doar cu bacul mic, „Poienari 2”, în intervalele orare 6:00 – 10:00, 14:00 – 22:00, doar pentru pasageri şi pentru autovehicule de până la 3,5 tone, potrivit Agerpres. Plecarea din satul tulcean urmează să fie făcută la fiecare „fix”, iar cea din Galați la „și jumătate”.

„Bacul mic poate lua doar șapte autoturisme”, au precizat reprezentanții societății.

„De când s-a deschis podul (între județele Tulcea și Brăila, n.r.) s-a lucrat pe pierdere, pentru oamenii din IC Brătianu și Grindu (localitate vecină satului IC Brătianu, n.r.) și pentru că am sperat să nu fie pierderile mari. S-a ajuns la cifre astronomice și nu se mai poate. Asta este prima variantă. O să vedem la cât vor ajunge pierderile, pentru că acestea vor exista în orice situație. Nu se acoperă salariile oamenilor, nu mai vorbim de remotorizări, combustibil, taxe la Căpitănie, curățenie la pontoane. Pierderile sunt foarte mari’, a declarat directorul executiv al Navrom SA, Mara Vasilache.

În momentul de față, societatea asigură transportul călătorilor și autovehiculelor pe Dunăre între cele două localități cu un bac de o capacitate de peste 30 de autoturisme, în intervalul orar 5:30 – 22:15.

Navrom SA este compania care asigură transportul pe Dunăre între Galaţi şi Tulcea, precum şi între oraşul Isaccea, din judeţul Tulcea, şi localitatea Orlivka, regiunea Odesa din Ucraina.

