Realitatea Plus, postul care l-a promovat pe Călin Georgescu drept „președintele ales”, își va înceta emisia după aproape 7 ani de funcționare sub actuala denumire, în urma deciziei CNA de marți, 7 aprilie. Televiziunea lui Maricel Păcuraru era continuatoarea Realitatea TV, post care a fost și el închis de CNA, în octombrie 2019, când nu i-a mai prelungit licența. Practic, Realitatea se va închide după 25 de ani de emisie.

„Nu putem spune exact când se va opri emisia pentru că mai sunt câțiva pași de pacurs, dar probabil zilele viitoare. Mai exact, noi urmează să transmitem decizia, într-un termen cât mai scurt, radiodifuzorului (n.red. – Realitatea Plus), iar acesta trebuie să își întrerupă emisia. În același timp, vom transmite decizia și către companiile de cablu, care nu au voie să retransmită un post de televiziune fără licență. Interdicția se aplică și în mediul online”, a afirmat Valentin Jucan pentru Libertatea.

Întrebat dacă există vreo posibilitate ca Realitatea Plus să revină în grilele de programe, vicepreședintele CNA a răspuns: „Noi spunem că sunt șanse zero. Suntem foarte siguri pe decizia pe care am dat-o, prin urmare suntem convinși că va trece și de controlul instanței. Vedem în instanță, dar suntem convinși de decizia luată, fiindcă s-a bazat pe documente, atât ale noastre cât și ale celor de la ANAF. A fost o analiză juridică pe date, nu pe aprecieri personale”.

La rândul ei, Monica Gubernat, membru CNA, a explicat pentru Libertatea: „Decizia va fi pusă în aplicare după ce se finalizează de către serviciul juridic. Trebuie întocmită, scrisă, semnată și apoi dat drumul. Noi avem, potrivit regulamentului CNA, 5 zile lucrătoare”.

Mai mult, a detaliat fosta președintă a CNA, „noi vom anunța și platformele, pentru că ei au bifat că transmit și pe YouTube, și pe Facebook”, astfel că Realitatea Plus nu va mai emite nici online.

Monica Gubernat a condus Consiliul Național al Audiovizualului timp de 5 ani, adică din 2019 până în 2024, cu o pauză de câteva luni în 2021.

Precizările au venit după ce realizatoarea Anca Alexandrescu a scris pe Facebook că televiziunea va contesta decizia CNA în instanță și că până atunci va emite pe net. „Bine ați venit în dictatură! Da, e adevărat că CNA-ul ne-a ridicat licența deși toate amenzile sunt plătite (inclusiv cele suspendate de instanță)! V-am spus că asta vor face! Dar nu ne vom opri! Vom contesta în instanță și vom emite în continuare pe online! Și dacă e nevoie și din fața Palatului Victoria și de la Cotroceni! Așa că ne vedem diseară de la ora 21 pe toate platformele online!”, a transmis Anca Alexandrescu.

Consiliul Național al Audiovizualului a retras licența postului Realitatea Plus din cauza amenzilor neplătite din 2024. Este vorba de datorii de 605.000 de lei strânse din 28 de amenzi, conform paginademedia.ro. Cu toate acestea, televiziunea plătise amenzile primite în 2025.

