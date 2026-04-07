Roșiile se numără printre cele mai variate produse. Roșiile prunișoare ajung la 50 lei/kg, iar roșiile ciorchine dulci și cele zemoase se vând cu aproximativ 30 lei/kg. Variantele mai accesibile, precum roșiile grase dulci, au un preț de 25 lei/kg, în timp ce roșiile ciorchine de solar pot ajunge din nou la 50 lei/kg.

În ceea ce privește ardeii, prețurile sunt relativ apropiate. Ardeiul gras, ardeiul roșu gras și cel kapia se vând în jurul valorii de 30 lei/kg, iar ardeiul gras din Grecia poate ajunge la 32 lei/kg.

Castraveții sunt și ei prezenți în mai multe variante: cei proaspeți se vând cu 25 lei/kg, castraveții de seră cu 20 lei/kg, iar variantele mini ajung la aproximativ 20 lei/kg.

Pentru verdețuri, oferta este diversificată și accesibilă. Ștevia costă 1 leu/legătura, loboda 1,50 lei/legătura, ceapa verde 2,50 lei/legătura, iar usturoiul verde între 2,50 și 3 lei/legătura. Leușteanul este disponibil la 3 lei/legătura, leurda la 1 leu/legătura, iar ridichile la 2 lei/legătura.

Salata verde se găsește la prețuri de 4–5 lei/bucată, iar spanacul ajunge la aproximativ 8 lei.

Prețurile pot varia ușor de la un comerciant la altul, însă oferta este bogată, iar cumpărătorii au de unde alege pentru masa de Paște. Legumele proaspete rămân esențiale pentru preparatele tradiționale, de la salate și garnituri până la ciorbe și alte feluri specifice acestei perioade.

