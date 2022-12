Sau poate nu, poate nici nu ai auzit de restaurantul ăsta. Dar eu, când priveam după tejghea, eram fascinată de simplitatea omului care îmi pregătea aproape fiecare comandă – uneori nu nimeream pe tura lui și, neștiind că lucrează în ture, mă întrebam dacă a părăsit locul de muncă.

La Gustador îmi plăcea să aștept. În timpul ăla mă gândeam cum că bucătarul sigur e dintr-o țară mai caldă, poate Spania, Italia, dar aducea și a sud-american. Îmi imaginam și că ar fi venit din Albuquerque ca să-și extindă Los Pollos Hermanos la Cluj, fiindcă locația în sine are, pentru mine, o atmosferă similară cu legendarul restaurant din Breaking Bad.

Am aflat apoi că pe domnul din bucătărie îl cheamă Marco și că e italian. Dacă tot am creat atmosfera de serial, îți dau un mic spoiler înainte să îl descoperi: faptul că a învățat română la 55 de ani (după ce a învățat și spaniolă) și faptul că i-a gătit o masă specială lui Emil Boc nu sunt nici pe departe cele mai captivante părți din poveste.

Marco scrie și poezii. Marco a ieșit din spital și s-a dus direct în bucătărie. A făcut suficiente în viață ca să nu aibă regrete. Da, e ceva de citit despre el, dar dacă ți-a plăcut trailer-ul, nu vrei să vezi și restul serialului? Nu e Breaking Bad, dar putem să-l numim „Better Call Marco”, pentru că e mereu la datorie.

Recomandări „Hellvig nu a vorbit niciodată cu Lăzăroiu”

Bucătar din greșeală: „Aveam încasări de milioane de lire”

Marco e un italian din Florența de 61 de ani, venit la Cluj cu soția și cei doi copii în urmă cu 6 ani. A început să lucreze în bucătărie după aproximativ 3 ani de management, proaspăt major, când un prieten rămăsese fără bucătar în restaurant, iar el l-a ajutat un timp mai îndelungat, până când și-a însușit această meserie la un nivel greu de imaginat.

„A fost o greșeală, am mers la restaurantul unui prieten și bucătarul a trebuit să plece în armată, așa că eu i-am ținut locul o vreme. Nu mă simțeam în largul meu la început, dar pe măsură ce trecea timpul, ajunsese să-mi placă, iar fostul angajat, care plecase în armată, nu a vrut să se întoarcă în bucătărie.

Prietenul acela mi-a propus apoi să împărțim afacerea, să fie 50-50, iar eu i-am zis să vedem cum merge. A prins foarte bine, ne-am ocupat de tot, de la rețete la tematici. În fiecare seară aveam ceva diferit. O seară aveam preparate din Italia, seara următoare făceam farfurii spaniole și așa mai departe.

Mai târziu, am făcut un împrumut la bancă pentru a deschide alte restaurante cu fratele meu. După 2 ani jumate plătisem toate datoriile, aveam încasări de milioane de lire”, povestește Marco, pentru Cluj24.

Recomandări „O absență aproape completă a simțului de responsabilitate și vinovăție față de război”. Studiul rusesc despre care nu se vorbește în Vest

22 de ore din 24 în bucătărie: „După ce am ieșit din spital am mers direct la muncă”

Pasiunea pentru gătit a crescut atât de mult încât nu o mai putea ține sub control. Ajungea să petreacă și câte 22 de ore într-o zi cu fratele său în bucătărie, cererea fiind foarte mare. Dar și după ce s-a mutat printre români a continuat să lucreze până la epuizare.

„Am avut probleme, am leșinat la lucru, m-am operat de ulcer aici, la Cluj, iar după ce am ieșit din spital am mers direct la muncă. Seara eram la Roata Făget. Șeful mi-a zis că am probleme, m-a trimis acasă, a zis să stau liniștit o săptămână.

M-am dus acasă, am sunat un prieten și i-am spus că sunt liber și m-am dus la el. Pentru mine, asta e viața”, notează italianul.

Poliția a intervenit, succesul s-a înzecit

De altfel, în 12 ani de muncă în Italia nu a avut mai mult de o săptămână liberă. Era ocupat să îmbunătățească serviciile constant, de la tehnologizare la divertisment.

„Am pus și telefoane și computere în interior, m-am ocupat și de muzică, erau seri în care aveam dansatori. Am avut, la un moment dat, probleme cu poliția, care ne-a scos clienții afară. Restaurantul respectiv era la etaj și îi deranja pe cei de jos, așa că am deschis o terasă de aproape 120 de locuri, unde oamenii veneau grămadă. Cred că am cunoscut 1 milion de persoane acolo. Mi-am făcut mulți prieteni, încă mă sună de la Roma, Veneția, Milano sau din alte zone”, susține acesta.

Recomandări EXCLUSIV. Poveștile ucrainenilor ne amintesc de anii 80 în România: „Când e foarte frig, dorm cu fes și mănuși”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

După ce fratele lui s-a mutat în Elveția, Marco s-a gândit că nu vrea să stea singur și nu știa ce să facă mai departe, dar la ceva timp după, a cunoscut o româncă și viața l-a purtat până în Transilvania. După o vizită anterioară în București, a decis să se stabilească la Cluj, pentru că e un oraș dezvoltat, dar mai liniștit, iar el avea nevoie – oarecum – de o pauză.

Cină pentru 12 persoane, acasă la Emil Boc: „A vrut să stea de vorbă cu bucătarul”

În altă ordine de idei, spontaneitatea și nevoia de schimbare l-au făcut să renunțe la viața de acolo. Astfel, la 55 de ani, a început să învețe româna de la prietenii pe care și i-a făcut aici. În prezent, lucrează în 6 bucătării, pe lângă cea de la Gustador, la care se adaugă și mesele private unde mai este invitat ocazional. La scurt timp după stabilirea sa în Cluj a fost chemat de însuși primarul Emil Boc pentru a-i găti o cină.

„A venit la Roata Făget odată, a comandat ceva de mâncare și când a terminat a vrut să stea de vorbă cu bucătarul. M-am dus la masă, mi-a zis că are câțiva prieteni din Italia și m-a întrebat dacă aș putea găti pentru ei.

Am fost la el acasă și am gătit pentru 12 persoane. Citește mai departe pe cluj24.ro

ARTICOL PRELUAT DE PE SITE-UL CLUJ24.RO

Urmărește-ne pe Google News