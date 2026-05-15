„Suntem cumva în cursul procesului. Nu va exista un anunț luni seara sau marți dimineața”, a afirmat Nicușor Dan într-o conferință de presă, după ce a vizitat expoziția Black Sea Defense, Aerospace and Security – BSDA de la București.

El a fost apoi întrebat despre varianta unui premier tehnocrat pentru viitorul guvern și a răspuns că cel mai important lucru este ca partidele care vor veni luni, 18 mai, la consultările de la Cotroceni, să răspundă la o întrebare. „Solicitarea mea pentru toate partidele care vin la consultări, primul lucru pe care o să-l întreb va fi: Care va fi majoritatea? Deci, fie că vorbim de guvern complet, fie că vorbim de guvern minoritar, fie că vorbim de guvern tehnocrat, pentru fiecare dintre partidele care vin luni la Cotroceni, întrebarea va fi care este majoritatea pe care o propun. Asta este întrebarea esențială. Și de acolo o să începem discuțiile”, a explicat Nicușor Dan.

Întrebat despre varianta ca actualul premier demis Ilie Bolojan să fie renominalizat, șeful statului a replicat: „Nu o să dau răspunsuri particulare, ci o să dau doar răspunsuri generale. Un răspuns general este că nu aș vrea să numesc un guvern care să nască o altă criză. Acesta e răspunsul general pe care pot să-l dau”.

„Haideți să ascultăm toate partidele, cu condiționările fiecăruia dintre ele, și, repet, întrebarea fundamentală este care să fie majoritatea. Indiferent de componența guvernului, corespondența totală cu susținerea parlamentară, minoritar, tehnocrat, care este majoritatea parlamentară care susține acest guvern? Și e o întrebare, la momentul ăsta, destul de dificilă. Dar e responsabilitatea fiecăruia dintre partide să răspundă la ea. Pentru că avem toți o responsabilitate de a guverna țara asta și, față de această responsabilitate, trebuie să fiecare să exprime”, a completat el.

Nicușor Dan a oferit un răspuns similar și la întrebarea dacă ia în calcul varianta unui Guvern format din premier tehnocrat și miniștri PSD-UDMR: „Sunt multe variante, sunt multe scenarii. Pentru fiecare dintre ele, întrebarea fundamentală este: există majoritate parlamentară care susține?”.

Iar referitor la posibilitatea ca PSD să îl propună pe Sorin Grindeanu premier, Nicușor Dan a răspuns, cu câteva ezitări: „E o ipoteză, da. E o ipoteză care în momentul ăsta nu prea se… Nu pare probabilă. Majoritatea parlamentară… E o ipoteză, evident”.

Șeful statului a comentat și ipoteza că își dorește refacerea coaliției de guvernare: „Când spunem coaliție de guvernare, spunem acel protocol cu acea reprezentare proporțională în guvern, cu un acord pe prefecți, secretari de stat și așa mai departe. Nu spun că o să ajungem acolo. Ce spun eu este că este cumva responsabilitatea noastră ca, la sfârșitul procesului, indiferent dacă va fi tehnocrat, minoritar, majoritar, acest guvern să fie susținut pe niște chestiuni de politică publică de o majoritate. Pentru că altfel intrăm foarte repede într-un conflict și n-are rost”.

România este în criză politică de aproape o lună, iar Nicușor Dan a chemat partidele la consultări pe 18 mai

România a intrat în criza politică pe 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 23 aprilie, miniștrii partidului condus de Sorin Grindeanu și-au depus demisiile.

Apoi, pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut. Au fost 281 de voturi pentru, adică exact numărul de voturi cu care a fost demis și premierul Florin Cîțu în octombrie 2021. Practic, Guvernul Bolojan a fost demis după 11 luni de la învestire. În aceeași zi, dar după câteva ore, PNL a anunțat că trece în opoziție. Seara, președintele Nicușor Dan a declarat: „Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil”.

Consultările formale de la Palatul Cotroceni cu PSD, PNL, USR, UDMR și AUR pentru desemnarea unui nou premier care să formeze un guvern vor începe pe 18 mai. Foarte important, Nicușor Dan a spus că „scenariul cu premierul tehnocrat are șanse”.

Ceea ce se știe sigur în acest moment este că PNL și USR au decis să facă front comun împotriva PSD. De asemenea, Sorin Grindeanu și-a exprimat disponibilitatea să fie premier, dacă în urma consultărilor oficiale de la Cotroceni se va contura varianta ca PSD să dea premierul.

