Foarte important, el a subliniat că „alte aspecte privind guvernarea sunt de discutat” și că așteaptă să vadă ce variante vor reieși din consultări și ce va dori șeful statului.

„În condițiile în care se va face o propunere de premier tehnocrat, vom analiza care este această propunere, ce vrea să facă acest Guvern. Dar v-am spus, indiferent dacă ai un Guvern tehnocrat și PSD este în interiorul lui, nu poți să funcționezi”, a spus Ilie Bolojan.

Și a explicat: „Pentru că gândiți-vă. Dacă un premier cu o experiență politică, care a răbdat 8 luni tot ce nu se putea răbda doar pentru ca țara să meargă înainte, doar pentru a corecta lucrurile pe care tot partidele de la guvernare în 2022-2024 le-au generat, și nu s-a putut…”.

„Gândiți-vă că indiferent cine va fi premier nu o să fie o poziție comodă și nu văd nicio perspectivă ca un partid care s-a comportat în felul acesta (n.red. PSD), care creează așteptări care nu pot fi onorate, care fuge de orice răspundere de a trata lucrurile responsabil, creând speranțe deșarte, minținând, încălcând orice fel de înțelegeri, vă puteți da seama că nu se va schimba de pe o zi pe alta”, a completat prim-ministrul interimar și președintele PNL.

Bolojan a menționat că, indiferent ce premier va urma, este important să meargă pe linia începută de el: „Dacă lungești lucrurile, lungești boala. Dacă menții o anumită disciplină, asta va duce la scăderea inflației și România se va ridica. Dar, dacă ne apucăm din nou să ne batem joc de țara asta, ne vom întoarce de unde am plecat. E doar o problemă de timp”.

Premierul demis prin moțiune de cenzură a repetat ce a mai spus, anume că, dacă știa că prin plecarea lui pleacă și problemele, atunci ar fi făcut el primul pas: „Dacă (n.red. PSD) ar avea o soluție deosebită, ar fi trebuit să o auzim de la domnul Grindeanu de câteva luni. Dar, în afară de retorica asta găunoasă, pe care nu o mai crede nimeni, nu am auzit altceva”.

În acest context, Bolojan a explicat că PSD ar trebui să își asume guvernarea după ce l-a răsturnat pe el prin moțiune de cenzură. „I-ar cere domnului președinte să formeze un nou Guvern și să demonstreze ce pot face. Dar nu au această demnitate”, a conchis premierul.

România este în criză politică de aproape o lună, iar Nicușor Dan a chemat partidele la consultări pe 18 mai

România a intrat în criza politică pe 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 23 aprilie, miniștrii partidului condus de Sorin Grindeanu și-au depus demisiile.

Apoi, pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut. Au fost 281 de voturi pentru, adică exact numărul de voturi cu care a fost demis și premierul Florin Cîțu în octombrie 2021. Practic, Guvernul Bolojan a fost demis după 11 luni de la învestire. În aceeași zi, dar după câteva ore, PNL a anunțat că trece în opoziție. Seara, președintele Nicușor Dan a declarat: „Vom avea un nou Guvern într-un termen rezonabil”.

Consultările formale de la Palatul Cotroceni cu PSD, PNL, USR, UDMR și AUR pentru desemnarea unui nou premier care să formeze un Guvern vor începe pe 18 mai. Foarte important, Nicușor Dan a spus că „scenariul cu premierul tehnocrat are șanse”.

Ceea ce se știe sigur în acest moment este că PNL și USR au decis să facă front comun împotriva PSD. De asemenea, Sorin Grindeanu și-a exprimat disponibilitatea să fie premier, dacă în urma consultărilor oficiale de la Cotroceni se va contura varianta ca PSD să dea premierul.

