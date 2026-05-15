A pierdut punctele de stabilitate

Această omisiune a dus la pierderea punctelor de stabilitate la care bărbatul consideră că are dreptul conform legii, relatează Newsweek. Conform documentelor, pensionarul a solicitat în instanță obligarea Casei de Pensii la emiterea unei noi decizii.

Acesta cere ca recalcularea pensiei să includă un stagiu contributiv suplimentar de un an și opt luni, perioadă care i-ar aduce punctele de stabilitate ignorate inițial.

Totodată, acesta a cerut instanței să oblige instituția la plata tuturor restanțelor rezultate din recalculare. Suma solicitată reprezintă diferența dintre pensia primită și cea cuvenită legal, la care se adaugă indexarea cu rata inflației, dobânzile penalizatoare aferente și acoperirea cheltuielilor de judecată.

A muncit, dar nu figura cu un stagiu contributiv extins

Deși a muncit zeci de ani, pensionarul nu figurează cu un stagiu contributiv extins, deoarece o mare parte din carieră a desfășurat-o în condiții speciale.

Mai exact, acesta a lucrat peste 21 de ani în Grupa I și aproape 4 ani în condiții deosebite. Conform instanței, pentru această muncă grea, beneficiarului i s-a acordat un spor de vechime de 10 ani și 6 luni.

Magistrații au stabilit că pensionarul are un stagiu de cotizare contributiv de 26 de ani, 8 luni și 24 de zile. Prin urmare, instanța a concluzionat că acesta trebuia să primească puncte de stabilitate pentru intervalul ce depășește pragul de 25 de ani, respectiv pentru o perioadă de un an, 8 luni și 24 de zile.

Casa de Pensii, însă, nu i-a acordat deloc puncte de stabilitate, iar pensionara a acționat în instanță Casa de Pensii.

1.440 de lei plus 70 de lei în fiecare lună

La finalul procesului, instanța a dat dreptate pensionarului, obligând Casa de Pensii să îi recalculeze veniturile și să îi recunoască punctele de stabilitate pentru perioada de un an și opt luni muncită peste pragul de 25 de ani. Deși victoria este importantă ca precedent, impactul financiar este unul modest: pensia va crește cu aproximativ 70 de lei pe lună.

Pe lângă majorarea lunară de 70 de lei, pensionarul va primi și o sumă considerabilă sub formă de restanțe. Deoarece decizia se aplică retroactiv, începând cu septembrie 2024, acesta va încasa dintr-o dată 1.440 de lei, reprezentând contravaloarea celor 18 luni în care pensia i-a fost calculată greșit.

Instanța a decis să oblige Casa de Pensii să emită o nouă decizie prin care să rectifice erorile de calcul legate de punctele de stabilitate. Documentul emis de magistrați impune instituției să precizeze clar care sunt perioadele ce nu fuseseră luate în considerare, conform motivării prezentate în hotărâre.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE