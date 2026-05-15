Creatoarea de modă a venit în fața publicului cu 22 de noi ținute, reunite sub denumirea Origin, prin care Irina Voinea vrea să-și extindă universul creat. Iar lansarea a venit cu o premieră: aproape jumătate din colecție este dedicată femeilor! Asta după ce mai bine de 12 ani designerul a construit o identitate puternică în zona bărbaților.

„Mult timp, bărbatul a fost pentru mine o muză. Simțeam că atunci când voi crea pentru femei, trebuie să fie într-un mod care să le onoreze cu adevărat. Iar momentul acesta a venit acum. Este o zonă mult mai complexă, mai nuanțată, dar și extrem de fascinantă pentru mine. Este fără îndoială cea mai complexă colecție pe care am făcut-o până acum. Am explorat tipare noi, materiale noi și forme noi. Este un alt nivel din toate punctele de vedere”, a explicat Irina Voinea..

Înainte ca această colecție să fie lansată oficial pe data de 28 mai, Irina Voinea a stat de vorbă cu Libertatea despre creațiile ei.

„Cea mai valoroasă piesă pe care am creat-o până acum nu este neapărat cea mai scumpă, ci cea care a reușit să creeze emoție și conexiune. Cred că una dintre cele mai speciale piese este bomberul sculptural cu elemente 3D din Akasha, pentru că sintetizează foarte bine direcția brandului: artă, tehnologie și emoție într-un singur obiect purtabil.

În același timp, una dintre cele mai accesibile și iubite piese rămâne tricoul statement cu print artistic. Îmi place contrastul acesta. Spune despre mine că îmi doresc ca designul să existe atât ca obiect conceptual, cât și ca piesă care intră firesc în viața oamenilor”, a spus Irina Voinea în exclusivitate pentru Libertatea.

Întrebată care este tema centrală a colecției din acest an, creatoarea de modă a precizat că totul pornește de la esența noastră.

„Tema centrală a colecției Origin este ideea de origine a conștiinței și întrebarea «Cine suntem cu adevărat?». Colecția explorează conceptul că unele dintre originile noastre nu sunt neapărat în trecut, ci poate chiar în viitor. Este o reflecție despre evoluție, memorie, tehnologie, suflet și posibilitatea că devenim ceva complet nou ca specie. Practic vorbește despre reconectare: cu esența noastră, cu intuiția și cu viitorul pe care îl construim”, a mai afirmat Irina Voinea.

Designerul a vorbit și despre componenta spirituală din creațiile ei, dar și despre tricourile din primele ei colecții.

„Componenta spirituală vine foarte natural din cine sunt eu ca om. Pentru mine spiritualitatea nu înseamnă ceva literal sau religios, ci mai degrabă o căutare constantă a sensului și a conexiunii cu ceva mai mare decât noi. Încerc să integrez aceste teme subtil, prin simboluri, atmosferă, storytelling și emoția pe care o transmite colecția. Îmi place când oamenii simt ceva într-o piesă fără să poată explica exact de ce.

Tricourile din primele colecții au apărut din dorința de a aduce arta într-o formă foarte purtabilă și accesibilă. La momentul respectiv nu existau foarte multe branduri locale care să trateze tricoul ca pe un obiect artistic și cred că oamenii au rezonat cu asta. Faptul că au rămas relevante vine tocmai din autenticitate. Nu au fost create doar ca produse comerciale, ci ca extensii reale ale universului meu creativ”, a adăugat Irina Voinea pentru Libertatea.

Referitor la noua ei colecție, creatoarea de modă a precizat că articolele vor fi lansate treptat, începând cu data de 28 mai.

„Colecția Origin va începe să fie disponibilă online treptat, după lansarea oficială și prezentarea imersivă. Există deja câteva piese pe care le văd definitorii pentru direcția următoare a brandului, mai ales piesele care combină elemente tehnologice, printuri cosmice și volume sculpturale. Cred că una dintre semnăturile sezonului va fi mixul acesta dintre uman și futuristic, dintre emoție și tehnologie”, a încheiat Irina Voinea.

