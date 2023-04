În trecut, Maurice Munteanu (45 de ani) a fost criticat pentru orientarea lui sexuală, dar și pentru aspectul fizic. Nu mai este un secret că multă vreme a avut câteva kilograme bune în plus și că nu îi păsa de acest detaliu. Dar, la un moment dat, ceva l-a făcut să ia atitudine și să își dorească să slăbească. În numai un an, juratul emisiunii de la Kanal D a apărut pe micile ecrane cu o altă înfățișare. Care să fi fost cura pe care a urmat-o? Ei bine, chiar el a dezvăluit că nu este vorba despre nicio dietă. Pare de necrezut, dar nu a apelat la nicio metodă chinuitoare pentru a obține silueta dorită.

„Nu am făcut nimic, am slăbit, atât. Mă rog, nimic, ceva am făcut, dar…”

