S-au golit rezervoarele de motorină la zeci de stații Petrom, potrivit Economica.net.

Cea mai ieftină motorină standard a fost joi la prețul de 8,33 lei/l la Petrom, cu 66 de bani pe litru mai puțin decât cea mai scumpă motorină înregistrată în aceeași zi, la stațiile Socar, de 8,99 de lei/l.

Ulterior, Petrom, liderul pieței de distribuție a carburanților, a crescut prețurile joi după amiază. Față de nivelurile de dimineață, benzina este mai scumpă cu 20 de bani pe litru, de la 8,07 lei la 8,27 lei, iar prețul motorinei a crescut de la 8,33 lei/l la 8,53 lei/l, în București.

Cum motorina a fost mult mai ieftină la Petrom decât la alte stații, clienții au cumpărat mai mult de aici, astfel, mai multe benzinării Petrom rămăseseră fără motorină.

Alături de cotațiile internaționale, cea mai mare influență în preț o are actul normativ prin care Guvernul a limitat adaosul, pe tot lanțul, pentru companiile petroliere, la nivelul de anul trecut.

Petrom a resimțit cel mai puternic noul mod de calcul al prețurilor, fiind obligată să aplice ieftiniri mai mari pentru a menține veniturile din adaosul comercial pe tot lanțul de producție și distribuție la nivelul anului trecut. Această scădere a prețurilor a provocat un val neașteptat de clienți, ceea ce a dus la epuizarea rapidă a stocurilor în diverse puncte din rețeaua sa.