Războiul procesoarelor AI atinge un nou nivel! Google a lansat „bestiile” TPU 8t și 8i, proiectate să fure coroana AI de la NVIDIA și AMD. Noile cipuri promit să reducă timpul de antrenare a modelelor AI de la luni bune la doar câteva săptămâni. Deși Google își produce propriile cipuri, colaborează în continuare cu rivalii de la Meta și OpenAI, într-o piață unde mizele sunt de sute de miliarde de dolari. Chiar dacă NVIDIA rămâne lider, Google pariază totul pe aceste noi procesoare, care vor fi disponibile până la finalul anului 2026.

România intră oficial în liga selectă a tehnologiei cuantice! Primul calculator cuantic privat din Europa Centrală și de Est va fi instalat la Iași. Începând cu octombrie 2026, campusul FreeYa Mind va găzdui fizic un calculator IBM Quantum System Two. Această „bestie” tehnologică nu reprezintă doar un record de viteză, ci și o soluție critică pentru securitatea națională. În contextul în care criptarea actuală a băncilor ar putea deveni vulnerabilă, prezența acestui sistem la Iași permite României să dezvolte local noi standarde de securitate „quantum-safe”.

China vrea să dea lovitura de grație mașinilor pe benzină! O companie din țara asiatică a lansat bateria Shenxing 3.0, care se încarcă aproape la fel de repede ca un plin la pompă. Noua tehnologie litiu-fier-fosfat promite o performanță uluitoare: o încărcare de la 10 la 80% durează doar 3 minute și 44 de secunde. Chiar și un singur minut la priză este suficient pentru a recupera 25% din capacitate.

Cutremur la vârful Apple! Tim Cook părăsește oficial funcția de CEO al gigantului american, după 15 ani în care a crescut valoarea companiei cu peste 1.000%. Începând cu 1 septembrie 2026, frâiele Apple vor fi preluate de John Ternus, actualul șef al diviziei de inginerie hardware. Ternus este veteranul care a coordonat designul pentru iPad și iPhone, fiind descris ca un inovator care înțelege perfect ADN-ul brand-ului.

Tot Apple pregătește o schimbare de look totală pentru la toamnă! Luna septembrie vine cu o paletă fresh de culori pentru modelele Pro: un gri închis aproape negru, un albastru deschis și vedeta colecției, Dark Cherry sau vișiniu închis. Imaginile cu noile telefoane arată că Apple a reușit să uniformizeze culorile, eliminând contrastul inestetic dintre sticla de pe spate și restul carcasei.