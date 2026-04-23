Războiul procesoarelor AI atinge un nou nivel! Google a lansat „bestiile” TPU 8t și 8i, proiectate să fure coroana AI de la NVIDIA și AMD. Noile cipuri promit să reducă timpul de antrenare a modelelor AI de la luni bune la doar câteva săptămâni. Deși Google își produce propriile cipuri, colaborează în continuare cu rivalii de la Meta și OpenAI, într-o piață unde mizele sunt de sute de miliarde de dolari. Chiar dacă NVIDIA rămâne lider, Google pariază totul pe aceste noi procesoare, care vor fi disponibile până la finalul anului 2026.

România intră oficial în liga selectă a tehnologiei cuantice! Primul calculator cuantic privat din Europa Centrală și de Est va fi instalat la Iași. Începând cu octombrie 2026, campusul FreeYa Mind va găzdui fizic un calculator IBM Quantum System Two. Această „bestie” tehnologică nu reprezintă doar un record de viteză, ci și o soluție critică pentru securitatea națională. În contextul în care criptarea actuală a băncilor ar putea deveni vulnerabilă, prezența acestui sistem la Iași permite României să dezvolte local noi standarde de securitate „quantum-safe”.

China vrea să dea lovitura de grație mașinilor pe benzină! O companie din țara asiatică a lansat bateria Shenxing 3.0, care se încarcă aproape la fel de repede ca un plin la pompă. Noua tehnologie litiu-fier-fosfat promite o performanță uluitoare: o încărcare de la 10 la 80% durează doar 3 minute și 44 de secunde. Chiar și un singur minut la priză este suficient pentru a recupera 25% din capacitate.

Cutremur la vârful Apple! Tim Cook părăsește oficial funcția de CEO al gigantului american, după 15 ani în care a crescut valoarea companiei cu peste 1.000%. Începând cu 1 septembrie 2026, frâiele Apple vor fi preluate de John Ternus, actualul șef al diviziei de inginerie hardware. Ternus este veteranul care a coordonat designul pentru iPad și iPhone, fiind descris ca un inovator care înțelege perfect ADN-ul brand-ului.

Tot Apple pregătește o schimbare de look totală pentru la toamnă! Luna septembrie vine cu o paletă fresh de culori pentru modelele Pro: un gri închis aproape negru, un albastru deschis și vedeta colecției, Dark Cherry sau vișiniu închis. Imaginile cu noile telefoane arată că Apple a reușit să uniformizeze culorile, eliminând contrastul inestetic dintre sticla de pe spate și restul carcasei.

A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Fostul ministru al României a devenit tată de tripleți, la 47 de ani! „Suntem foarte bucuroși de darul pe care l-am primit!” Ce nume au primit micuții
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
Dan Puric: „Am strâns 6.000 € pentru o fată oarbă, biserica vreo 4.000. I-am dat un telefon. «Băi Gigi, te rog din suflet, are nevoie de celule stem»”. Reacția lui Becali
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
ULTIMA ORĂ! Șocant! Celebrul artist a murit în avion! Aeronava a aterizat de urgență la București
ULTIMA ORĂ! Surpriză de proporții în showbizul românesc! Un cuplu iubit, surprins de paparazzi împreună, deși a anunțat divorțul: ”Niciunul dintre noi nu a avut puterea să...
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini

Informațiile esențiale pe care românii le pot afla din noua platformă pentru aeroporturi
Cereri mai stricte pentru recrutarea și angajarea lucrătorilor străini în România
Marea remiză: Planul secret prin care Trump și Iranul vor să evite războiul total. „Nimeni nu își mai permite acest conflict”
24 de ore dificile pentru CFR Cluj. Dacă nu se plătesc 600.000 de euro, datoria poate ajunge la 3,8 milioane de euro! Reacția lui Neluțu Varga. Exclusiv
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Cu ce rămânem după etapa a cincea din play-off/play-out
Matteo Duțu, dinamovistul care a fost căpitan la Lazio și Milan
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Care au fost primele cuvinte pe care Naomi Hedman le-a învățat în limba română: „Vorbesc puțin, dar pot înțelege”
Teo Trandafir, mesaj pentru Mihaela Rădulescu: „Fetiț’, să ne reîntregim”. Vedeta trece prin momente grele după moartea lui Felix Baumgartner și a mamei sale
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini
Fumatul, limitat pe litoralul românesc. Cum vor fi "reorganizate" plajele în această vară
Breaking dureros! Star TV găsit mort în casă, într-un mod îngrozitor! Îl urmăream pe Voyo, iar fiul lui a crescut sub ochii noștri. Era mereu cu zâmbetul pe buze și totuși...
„Uitați-vă la el, e și o mână divină” » Poveștile emoționante ale oamenilor lângă care a crescut Cristi Chivu: „Fie iertat, tatăl lui nu-l lăsa să facă nimic!”
Îl recunoști? Fostul număr 1 ATP, nomad în Munții Atlas: „Casa noastră - mama natură”
Secretul unei țări europene: a transformat extrasezonul mort într-o mașinărie de făcut bani
Doliu în rândul medicilor. Doctorița care a salvat mii de copii a murit
Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar! Primele imagini cu politicianul, după perchezițiile DNA
Află totul despre sistemul CORI, o platformă de chirurgie robotică de ultimă generație
Află totul despre sistemul CORI, o platformă de chirurgie robotică de ultimă generație
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Ultimul mesaj transmis de designerul Eugen Olteanu. Ce se ascunde în spatele morții fulgerătoare la doar 42 de ani: „Ai zis că o să învingi și asta”
Secretul unei țări europene: a transformat extrasezonul mort într-o mașinărie de făcut bani
Cât costă un bilet de metrou în alte mari capitale europene. Prețul unui bilet Metrorex ajunge la 7 lei, de la 1 mai 2026

PNL acuză duplicitatea PSD: Miniștrii au plecat, dar secretarii de stat și prefecții se agață de funcții și de putere
Scenariile ieşirii din criză după demisia miniștrilor PSD, în viziunea unui cunoscut analist politic
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
Cu ce echipă ține, de fapt, Sorin Grindeanu. A șocat pe toată lumea și i-a lăsat pe timișoreni la fel ca pe Ilie Bolojan și PNL
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal