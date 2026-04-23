Care au fost primele cuvinte pe care Naomi Hedman le-a învățat în limba română: „Vorbesc puțin, dar pot înțelege”

În aproximativ patru săptămâni, videoclipul piesei „Fire” a adunat pe YouTube 150.000 de vizualizări, iar acum, Naomi Hedman a stat de vorbă cu Libertatea despre omul din spatele artistului, dezvăluind lucruri mai puțin cunoscute despre ea.

„Naomi Hedman este o persoană care se ghidează după emoție și expresie. Dincolo de artist, sunt, de fapt, destul de introspectivă. Petrec mult timp observând, procesând și încercând să mă înțeleg pe mine și lumea din jur. De acolo vine tot ceea ce creez.

Ca persoană m-aș descrie ca intuitivă, pasională și foarte intenționată. Îmi pasă de profunzime, fie că vorbim despre relații, muncă sau felul în care mă prezint în lume. Sunt într-o continuă evoluție și nu mi-e teamă să explorez diferite laturi ale mele, lucru care se reflectă natural în arta mea.

În timpul liber îmi place să rămân conectată la lucrurile care mă inspiră: muzica, mișcarea și orice mă ajută să mă exprim sau să mă resetez. Asta poate însemna dans, scris, lucrul la voce sau pur și simplu momente de liniște pentru reflecție și reîncărcare. Îmi place, de asemenea, să petrec timp cu oamenii dragi care sunt autentici și îmi oferă echilibru”, a spus vedeta în exclusivitate pentru Libertatea, când a fost întrebată cine este Naomi Hedman, omul femeie din spatele artistei.

Am fost curioși să aflăm de la fosta iubită a lui Florin Ristei cât de bine vorbește română și care au fost primele cuvinte pe care le-a învățat în limba noastră.

„Vorbesc foarte puțin română, dar pot înțelege mai mult decât pot vorbi efectiv, mai ales când oamenii vorbesc în jurul meu. Nu pot spune exact care au fost primele cuvinte pe care le-am învățat… de obicei învăț mai întâi «cuvintele rele» în orice limbă! (n.r. – râde) Dar unele dintre expresiile mele preferate îi fac pe oameni să râdă. Și îmi place să amestec româna cu engleza când mă simt jucăușă”, a adăugat Naomi Hedman.

Am întrebat-o pe frumoasa cântăreață care a jucat și în filme, printre care „Situationship”, dacă în prezent este într-o relație și iubește din nou, însă răspunsul ei a fost că se simte fericită și în pace.

„Pentru mine, acum cel mai important lucru este relația pe care o am cu mine însămi. Cu cât investesc mai mult în mine, cu atât totul din viața mea începe să se schimbe în bine. Sunt foarte atentă la ceea ce las să intre în viața mea. Păstrez anumite lucruri private, dar pot spune că sunt fericită și în pace, iar asta este cel mai important pentru mine”, a încheiat Naomi Hedman interviul pentru Libertatea.