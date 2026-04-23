Mihaela Rădulescu traversează una dintre cele mai dificile perioade din viața sa, după ce, în decursul ultimului an, și-a pierdut atât partenerul de viață, Felix Baumgartner, cât și mama. Vedeta a ales să își exprime durerea și, în același timp, să transmită un mesaj profund despre viață, emoționându-și fanii din mediul online.

Pe rețelele de socializare, Mihaela Rădulescu a publicat imagini încărcate de emoție, însoțite de un mesaj în care îi îndeamnă pe oameni să trăiască intens fiecare moment.

Vedeta a subliniat cât de important este să ne bucurăm de prezent și să iubim fără rezerve, amintind că viața poate fi imprevizibilă și uneori mult prea scurtă. „Pentru cei care l-au cunoscut pe Felix, acesta este cel mai frumos mod de a-l păstra în gând astăzi, de ziua lui în ceruri. Copilul vesel, luminos, plin de energie, care își dorea doar să crească pentru ca adulții să-i ia visurile în serios.

Așa eram de cele mai multe ori – cântam și dansam unul pentru celălalt, aducând zâmbete nu doar pe chipurile noastre, ci și pe ale celor din jur.

Când aveți ocazia, oameni buni, dansați, cântați și iubiți ca și cum nu ar exista ziua de mâine. Pentru că, uneori, chiar nu există”, a fost mesajul vedetei.

Mesajul transmis de Teo Trandafir

Printre cei care i-au fost alături s-a numărat și Teo Trandafir, care i-a transmis un mesaj profund și plin de sensibilitate. „Fetiț, să ne reîntregim. Aici sau acolo, doar să fim, după ce am înțeles ce înseamnă «perfect», din nou, desăvârșiți. Tu știi cum e starea asta de rotundă împlinire și o vei recunoaște oriunde”, a fost mesajul pe care Teo Trandafir i l-a scris Mihaelei Rădulescu pe rețelele de socializare. Cuvintele prezentatoarei TV au fost apreciate de fani, fiind percepute ca un gest sincer de susținere și empatie.

„Teo, dragă Teo… tu și inima ta mare… Mulțumesc”, i-a răspuns Mihaela Rădulescu prezentatoarei TV. În astfel de momente, solidaritatea și mesajele de încurajare din partea prietenilor și colegilor de breaslă pot face diferența.
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Fostul ministru al României a devenit tată de tripleți, la 47 de ani! „Suntem foarte bucuroși de darul pe care l-am primit!” Ce nume au primit micuții
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
Dan Puric: „Am strâns 6.000 € pentru o fată oarbă, biserica vreo 4.000. I-am dat un telefon. «Băi Gigi, te rog din suflet, are nevoie de celule stem»”. Reacția lui Becali
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
ULTIMA ORĂ! Șocant! Celebrul artist a murit în avion! Aeronava a aterizat de urgență la București
ULTIMA ORĂ! Surpriză de proporții în showbizul românesc! Un cuplu iubit, surprins de paparazzi împreună, deși a anunțat divorțul: ”Niciunul dintre noi nu a avut puterea să...
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini

Cereri mai stricte pentru recrutarea și angajarea lucrătorilor străini în România
Petrom a rămas fără motorină în unele benzinării, în urma prețurilor mai mici decât la alte stații
Marea remiză: Planul secret prin care Trump și Iranul vor să evite războiul total. „Nimeni nu își mai permite acest conflict”
24 de ore dificile pentru CFR Cluj. Dacă nu se plătesc 600.000 de euro, datoria poate ajunge la 3,8 milioane de euro! Reacția lui Neluțu Varga. Exclusiv
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Cu ce rămânem după etapa a cincea din play-off/play-out
Matteo Duțu, dinamovistul care a fost căpitan la Lazio și Milan
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Care au fost primele cuvinte pe care Naomi Hedman le-a învățat în limba română: „Vorbesc puțin, dar pot înțelege”
Teo Trandafir, mesaj pentru Mihaela Rădulescu: „Fetiț’, să ne reîntregim”. Vedeta trece prin momente grele după moartea lui Felix Baumgartner și a mamei sale
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini
Fumatul, limitat pe litoralul românesc. Cum vor fi "reorganizate" plajele în această vară
Breaking dureros! Star TV găsit mort în casă, într-un mod îngrozitor! Îl urmăream pe Voyo, iar fiul lui a crescut sub ochii noștri. Era mereu cu zâmbetul pe buze și totuși...
„Uitați-vă la el, e și o mână divină” » Poveștile emoționante ale oamenilor lângă care a crescut Cristi Chivu: „Fie iertat, tatăl lui nu-l lăsa să facă nimic!”
Îl recunoști? Fostul număr 1 ATP, nomad în Munții Atlas: „Casa noastră - mama natură”
Secretul unei țări europene: a transformat extrasezonul mort într-o mașinărie de făcut bani
Doliu în rândul medicilor. Doctorița care a salvat mii de copii a murit
Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar! Primele imagini cu politicianul, după perchezițiile DNA
Află totul despre sistemul CORI, o platformă de chirurgie robotică de ultimă generație
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Ultimul mesaj transmis de designerul Eugen Olteanu. Ce se ascunde în spatele morții fulgerătoare la doar 42 de ani: „Ai zis că o să învingi și asta”
Secretul unei țări europene: a transformat extrasezonul mort într-o mașinărie de făcut bani
Cât costă un bilet de metrou în alte mari capitale europene. Prețul unui bilet Metrorex ajunge la 7 lei, de la 1 mai 2026

PNL acuză duplicitatea PSD: Miniștrii au plecat, dar secretarii de stat și prefecții se agață de funcții și de putere
Scenariile ieşirii din criză după demisia miniștrilor PSD, în viziunea unui cunoscut analist politic
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
Cu ce echipă ține, de fapt, Sorin Grindeanu. A șocat pe toată lumea și i-a lăsat pe timișoreni la fel ca pe Ilie Bolojan și PNL
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal